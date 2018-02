RA-MICRO International SE: Die Berliner RA-MICRO Unternehmensgruppe steigt mit ihrem Unternehmen RA-MICRO International SE in das Geschäftsfeld Blockchain Technologie ein.

Die Berliner RA-MICRO Unternehmensgruppe steigt mit ihrem Unternehmen RA-MICRO International SE in das Geschäftsfeld Blockchain Technologie ein.

RA-MICRO International SE unterstützt finanziell und mit Ressourcen das von einer internationalen Entwicklergruppe in Spanien gestartete Startup Projekt: IPBC InterPlanetary Broadcast Coin. Ein IPBC Publikums-Portal ist bereits im Probebetrieb online, www.ipbc.io.

RA-MICRO International SE ist von den Markchancen des neuartigen IPBC Portal-Konzepte überzeugt: IPBC Portale haben ein integriertes Bezahlmodell für die Inhalte mittels der IPBC Münze. Daher können IPBC Portale werbefrei sein. Sie finanzieren sich über die Nutzung der freien Rechenkapazitäten des PCs der Zuschauer für das Schürfen von IPBC Münzen während der Konsumierung von Inhalten des Portals. Der Zuschauer zahlt also über seine Stromrechnung mittelbar ein geringfügiges Entgelt für die Inhalte. Eine Beeinträchtigung der Leistung des PCs, insb. der Streaming Qualität, ist in keiner Weise gegeben. Ein Zugriff des Portals auf Rechnerinhalte des Zuschauers außerhalb von deren Internet Browser ist technisch ausgeschlossen. Die Stromkosten der Zuschauer mit einem üblichen PC erhöhen sich nur marginal, diese Kosten liegen für Vielnutzer in der ungefähren Größenordnung von 1 Euro monatlich. Die vom Portal in den Portal-Pool geschürften IPBC Münzen werden zwischen den Inhalte-Autoren (Urhebern) und dem Portal Betreiber nach einem vom Portalbetreiber festgelegten Schlüssel automatisch aufgeteilt.

Die RA-MICRO International hat das exklusive Vertriebsrecht für IPBC Portale übernommen und wird in einzelnen Länder je einen IPBC Business Pool herstellen, in dem dann das Minen der IPBC Portale des Landes zusammengefasst ist. Die Abgabe der Business Portal Software an geschäftliche Betreiber wird kostenlos erfolgen. Jeder IPBC Portal Betreiber sieht eine Darstellung seines IPBC Teil-Pools und hat detaillierte Auswertungsmöglichkeiten zur Auswertung der Inhalte-Nutzungen und deren Erträge an IPBC Münzen.

Die RA-MICRO International SE führt Installation und Support der Portale durch und erhält als Grundgebühr automatisch einen Anteil an den geschürften Münzen der Portale. Der Vertriebsstart von IPBC Portalen in Deutschland ist im zweiten Quartal 2018 vorgesehen.

Die Menge der IPBC Münzen ist auf eine Milliarde Münzen limitiert. Die RA-MICRO International SE hat mit dem Schürfen von IPBC Münzen im größeren Umfang begonnen und plant das Schürfen von 100 Millionen IPBC Münzen.

Kontakt:

Michael Doetsch
RA-MICRO International SE
Tauentzienstraße 9-12
10789 Berlin
E-Mail: info@ra-micro-international.com
Telefon: +49 30 43598 788

Sprache: Deutsch Unternehmen: RA-MICRO International SE Tauentzienstraße 9-12 Europa-Center 10789 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 43598 788

E-Mail: info@ra-micro-international.com Internet: www.ra-micro-international.com

ISIN: DE000A0LYDS1 WKN: A0LYDS

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt)

