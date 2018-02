Hamburg (ots) - Immer mehr Ruheständler wollen einen Kredit: Finanzierungen mit der richtigen Strategie auch im Alter möglich



Auch immer mehr Ruheständler werden digital und beantragen auf Online-Vergleichsportalen einen Kredit. So sind nach Angaben des Online- Kreditvergleichsportals Finanzcheck.de die Online-Kreditanfragen von Rentnern und Pensionären im Vergleich zu 2016 um 47,6 Prozent gestiegen. 56 Prozent der Ruheständler wollen dabei ihren Kredit zur freien Verfügung nutzen. Die drei häufigsten Gründe: der altersgerechte Umbau der Wohnung oder des Hauses, die Finanzierung einer großen Reise sowie die finanzielle Unterstützung der Kinder. Zudem werden oftmals Wohnwagen mit einem Autokredit finanziert. 67,3 Prozent, also mehr als zwei von drei Kreditanträgen von Ruheständlern, wurden im Jahr 2017 bewilligt, so das Online-Kreditvergleichsportal.



Nach dem Eintritt in den Ruhestand sinkt jedoch oftmals die Chance auf Bewilligung eines Kredits fortlaufend. Bei einer durchschnittlichen Lebenserwartung der Deutschen von 81 Jahren möchten Banken sichergehen, dass das geliehene Geld auch zurückgezahlt wird. Somit hat auch das Alter bei der Risikobewertung der Banken Einfluss. Bestehen zudem keine ausreichenden Sicherheiten und ist die monatliche Rente oder Pension zu gering, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass eine Kreditanfrage abgelehnt wird.



Ein Kredit ist auch noch mit 93 Jahren möglich



"Bis zum Jahr 2050 werden wir voraussichtlich doppelt so viele Rentner wie Neugeborene haben. Die Zahl der Ruheständler, die sich noch einen schönen Lebensabend machen und dies mittels Kredit finanzieren wollen, wird aller Wahrscheinlichkeit nach weiter steigen, und die Menschen werden zudem immer älter. Vor diesem Hintergrund haben wir uns intern einmal Gedanken gemacht, wie man die Chance auf Bewilligung eines Kredites im höheren Alter steigern kann", sagt Moritz Thiele, Gründer und CEO von Finanzcheck.de. Heraus kam ein Ratgeber mit den wichtigsten Kredit-Tipps für Ruheständler. "Der älteste Antragsteller, der einen Kredit über Finanzcheck.de bewilligt bekommen hat, war übrigens 93 Jahre alt. Stimmen nämlich gewisse Voraussetzungen, klappt es auch im hohen Alter noch mit dem Kredit", so Thiele.



Dies sind die wichtigsten Tipps für Ruheständler



1. Sicherheiten



Sicherheiten erhöhen die Wahrscheinlichkeit einer Bewilligung des angefragten Kredites. Ein Autokredit beispielsweise lässt sich problemlos durch die Übereignung des Fahrzeuges an die Bank absichern. Auch Immobilienbesitzer können durch die Eintragung einer Grundschuld eine Kreditsicherung erreichen. Knapp 11 Prozent der Ruheständler, die über Finanzcheck.de einen Kredit anfragen, besitzen Immobilien. Aber auch ohne Wohneigentum gibt es Hoffnung.



2. Kurze Laufzeiten



Um einen Kredit im Ruhestand zu bekommen, empfiehlt es sich, kurze Laufzeiten von maximal drei Jahren und möglichst kleine Kreditsummen zu wählen. Denn auch dies kann sich positiv auf die Zinskonditionen sowie die Bewilligung auswirken. Ruheständler, so eine Auswertung von Finanzcheck.de, nahmen im Jahr 2017 Kredite mit einer durchschnittlichen Laufzeit von 65,66 Monaten auf.



3. Zweiter Kreditnehmer



Die Beantragung eines Ratenkredites mit zwei Kreditnehmern verbessert die Aussicht auf eine Bewilligung. So werden Kreditanfragen von ledigen Ruheständlern häufiger abgelehnt. Es muss sich bei dem zweiten Kreditnehmer aber nicht zwangsläufig um den Ehepartner handeln. Auch Kinder, Lebenspartner oder Freunde können einspringen und somit die Chancen erhöhen.



4. Restschuldversicherung



Rund 11 Prozent der Rentner und Pensionäre schließen, laut Finanzcheck.de, eine Restschuldversicherung mit dem Kredit ab. Liegt eine solche Versicherung vor, tun sich die Banken oftmals mit einer Kreditvergabe leichter. Denn: Sollte der Kreditnehmer versterben, bevor das Darlehen zurückgezahlt werden konnte, springt die Restschuldversicherung ein und übernimmt die Forderungen der Bank in voller Höhe. Zudem entlastet eine Restschuldversicherung die Nachkommen, die ansonsten die Kreditschuld erben.



5. Vergleichen lohnt immer



Des einen Freud ist des anderen Leid. Banken stellen mitunter sehr unterschiedliche Ansprüche an die Bonität ihrer Kunden. Daher fallen Kreditentscheidungen und Konditionen auch oft unterschiedlich aus. An dieser Stelle lohnt ein Vergleich. Und dieser ist online am einfachsten, denn lästige Wege können eingespart werden und Termine werden auch nicht benötigt.



