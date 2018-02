Unterföhring (ots) -



"Dieses Jahr wird alles anders. Und vor allem anders als man denkt." Heidi Klum lädt zum Start der 13. Staffel "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" erstmals ihre Topmodel-Anwärterinnen in die Karibik ein. Vor einer Traumkulisse stellen Michael Michalsky und Thomas Hayo der Jurychefin 50 Nachwuchsmodels vor, die sie in ganz Deutschland gesucht haben. Heidi Klum: "So viele Mädchen haben wir noch nie am Anfang mit auf große Reise genommen." Klaudia (21, Berlin): "Also das ist hier echt das totale Paradies. Ich freue mich so sehr, dass ich hier bin. Ich vermisse nichts von zuhause." Shari (23, Hamburg): "Ich freue mich, dass ich mich jetzt präsentieren und zeigen kann, was ich drauf habe." Die erste Challenge lässt nicht lange auf sich warten: Beim "Shoot & Walk" gilt es für die Models zuerst, die Jurychefin in 60 Sekunden mit ausdrucksstarkem Posen und Variation zu beeindrucken. Heidi Klum: "Die Herausforderung für die Mädchen besteht darin, das kurze Zeitfenster zu nutzen, um einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen." Wem das gelingt, muss darauf die Jury mit einem selbstbewussten Walk überzeugen und hat gute Chancen, seinen Aufenthalt in der Karibik zu verlängern. Toni (18, Stuttgart): "Ich liebe diese Aufregung, diesen Nervenkitzel." Victoria (19, Erbreichsdorf): "Ich würde alles tun, um 'Germany's next Topmodel' 2018 zu werden." Wer hat das Zeug zum Topmodel? Die Suche beginnt in zwei Tagen.



Die Catwalk-Trainer



Auf die High Heels, fertig, los. Das international erfolgreiche Male Model Papis Loveday (41, München) und die Choreografin und Tänzerin Nikeata Thompson (37, Berlin) arbeiten gemeinsam mit den Models der 13. Staffel "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" an ihren Catwalk-Qualitäten.



GNTM in red.



Das Magazin red. startet ab 8. Februar direkt im Anschluss an GNTM mit einem wöchentlichen Special.



GNTM mit Untertitel



Die 13. Staffel "Germany's next Topmodel" wird mit Untertiteln für Gehörlose gesendet. Auch Online auf www.prosieben.de/topmodel wird jede Folge nach der Ausstrahlung mit Untertiteln bereitgestellt.



Wiederholung auf sixx



Erstmals topmodelt es auch auf sixx. Der Sender zeigt jede Folge GNTM immer freitags um 20:15 Uhr, in der Wiederholung.



"Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" - ab Donnerstag wöchentlich um 20:15 Uhr, auf ProSieben



