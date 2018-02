Aus dem Börsenbrief. http://www.boerse-social.com/gabb Ich habe AT&S-CEO Andreas Gerstenmayer gefragt, was er denn in Indien für ein Werk hat und was er dort produzieren lässt. Gerstenmayer: Unser indisches Werk konzentriert sich im Wesentlichen auf den Markt für Automobilelektronik und für Industrieelektronik. Wir haben in diesem Werk schwerpunktmäßig mittlere Serien, mittelgroße Serien und dementsprechend durchaus auch einen - im Vergleich zu China - erhöhten Produkt-Mix und die Anwendungen sind vielfältig. Was wir derzeit gerade tun, ist auch hier ein Technologie-Upgrade zu etablieren, das ist mit ein Grund, warum ich hier bin. Weil wir auch hier zunehmend für Hochfrequenz-Anwendungen - die dann für Sensoren im...

