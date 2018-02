marktEINBLICKE um 12: DAX - Trügerische Ruhe, Deutsche Bank wird weiter abgestraft

Nachdem sich gestern die US-Börsen erholt zeigten, ist heute der DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) an der Reihe. Das wichtigste deutsche Börsenbarometer kann am Mittwochmittag Kursgewinne verzeichnen. Allerdings ist am Markt immer noch eine gewisse Anspannung zu spüren. Zumal die US-Futures nicht gerade rosig aussehen.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,7% 12.476

MDAX +1,3% 25.565

TecDAX +1,8% 2.524

SDAX +1,4% 11.816

Euro Stoxx 50 +0,7% 3.417

Die Topwerte im DAX sind ProSiebenSat.1 (WKN: PSM777 / ISIN: DE000PSM7770), adidas (WKN: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0) und Deutsche Börse (WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055). Schlechter läuft es dagegen einmal mehr für die Aktie der Deutschen Bank (WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008). Sie kommt derzeit einfach nicht zur Ruhe. Neben Aktien spielen derzeit aber auch Anleihen eine wichtige Rolle.

