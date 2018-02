Die Hannover Rück hat die Hurrikan-Serie in den USA und der Karibik besser verkraftet als erwartet. Der Nettogewinn habe im abgelaufenen Jahr nach vorläufigen Zahlen bei rund 950 Millionen Euro gelegen, teilte der drittgrößte Rückversicherer der Welt am Mittwoch in Hannover mit. Nach den Wirbelstürmen "Harvey", "Irma" und "Maria" im Herbst hatte...

