STÄDTER hat in diesem Jahr allen Grund zu feiern: Der Backartikelhersteller aus dem hessischen Allendorf/Lumda blickt auf 45 Jahre Firmengeschichte und Liebe zum Backen zurück.



Mit der neuen Jubiläumsserie WE LOVE BAKING erweitert STÄDTER das Sortiment um eine große Auswahl an Premium-Backformen, die das Herz aller Hobbybäcker höher schlagen lassen. Entwickelt wurde die Serie gemeinsam mit erfahrenen STÄDTER Konditoren, die genau wissen, worauf es beim Backen ankommt: Einfache Handhabung und einfach tolle Backergebnisse. Weil die WE LOVE BAKING-Serie hält, was sie verspricht, wurde sie gerade erst mit dem Preis "KüchenInnovation des Jahres" 2018 in der Kategorie "Backgeschirr" ausgezeichnet.



Angefangen hat alles mit einem VW-Bus im Jahre 1973, den das Ehepaar Ursula und Walter Städter mit Haushaltswaren belud und mit ihm zu Verbraucherausstellungen reiste. 200 Tage im Jahr war das Paar unterwegs, mit vollem Einsatz und immer in engem Kontakt zu den Kunden. Nach und nach spezialisierten sich die Städters darauf, Backträume mit dem passenden Zubehör wahr werden zu lassen und starteten wenig später ihre eigene Produktion von Backartikeln - allen voran ein kleiner Keksausstecher in Teddybär-Form. Ihm folgten noch viele weitere ausgefallene Ausstechformen und weiteres Backzubehör, denn die Nachfrage von Händlerkollegen war riesengroß. Seit 2003 leitet Peter Städter, der Sohn von Ursula und Walter Städter, das Familienunternehmen als alleiniger Geschäftsführer.



STÄDTER reagiert extrem schnell auf Marktveränderungen und Nachfragen, denn die komplette Entwicklung erfolgt im Haus. Besonders seit dem Umzug auf ein 15.000 Quadratmeter großes Betriebsgelände im hessischen Allendorf/Lumda ist STÄDTER durch ein eigenes professionelles Fotostudio, eine eigene Backschule, eigene Grafik und natürlich die Produktentwicklung für alle Herausforderungen der Backwelt gewappnet.



