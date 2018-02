Köln (ots) -



Ganz Fußball-Deutschland spricht über die Ultras - wir sprechen mit ihnen. Die WDR-Autoren Alexander Cierpka und Tom Häussler haben dazu über ein Jahr in der Szene recherchiert und führende Köpfe getroffen. Noch nie haben sich so viele Ultras von der ersten bis in die dritte Liga in einem Film begleiten lassen. Die Autoren fahren mit ihnen zu einem Auswärtsspiel, sind bei der Vorbereitung von Protestaktionen dabei, erleben die Vorsänger in Aktion und sind mit Ultras unterwegs zum Gipfeltreffen mit den Spitzen von DFB und DFL - Einblicke in eine unbequeme Subkultur.



In dem Film kommen einflussreiche Ultragruppen unterschiedlicher Vereine ausführlich zu Wort, etwa von Dynamo Dresden, dem VfB Stuttgart oder dem 1. FC Magdeburg. Außerdem haben die Autoren weitere Insider und Experten getroffen und die Positionen von Liga und Verbänden eingeholt. So schildert u.a. DFL-Geschäftsführer Christian Seifert seine Sicht auf die aktuellen Proteste gegen DFB und DFL.



Der Film ist ab Freitag, 9.2., 15 Uhr im Vorführraum der WDR-Presselounge zu sehen (presse.wdr.de).



Fotos unter ARD-Foto.de



