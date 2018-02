Davis, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Agrinos AS ("Agrinos" oder das "Unternehmen"), ein weltweit führendes Unternehmen für biologische Pflanzenernährungsprodukte, hat mit Zustimmung der langfristigen Investoren Manor Investment SA ("Manor"), Havfonn AS ("Havfonn") und EuroChem Group AG ("EuroChem") eine Privatplatzierung von neuen Aktien durchgeführt, um die weitere Wachstumsstrategie des Unternehmens zu unterstützen.



Die Nettoerlöse aus der Aktienveranlagung in Höhe von 14,7 Millionen USD sind die erste Tranche der zusätzlichen Zusagen. Sie werden verwendet, um die Geschäftsstrategie von Agrinos für das Jahr 2018 und darüber hinaus beschleunigt umzusetzen, was auch Absatzwachstum in den Kernregionen sowie Forschung und Entwicklung für eine verbesserte Produktpipeline umfasst.



"Agrinos ist bestrebt, seine führende Rolle im Sektor Agrarwirtschaft und Bioinnovation zu behaupten. Wir verfügen über eine starke Erfolgsbilanz, was die Produktleistung für eine Vielzahl von Nutzpflanzen rund um den Erdball betrifft, und dies wird das weitere Umsatzwachstum des Unternehmens vorantreiben", erklärt Agrinos CEO Kevin Helash. "Die neuerliche finanzielle Zusage unserer Aktionäre unterstreicht ihren Glauben an die Zukunft von Agrinos und an unsere Mission, die Ernteerträge für unsere Kunden auf umweltverträgliche Weise zu steigern".



"EuroChem setzt sich voll und ganz für eine nachhaltige Landwirtschaft ein, und unsere Investition in Agrinos zeigt, dass wir uns dieser Sache verpflichtet fühlen", sagt Rudolf Graf von Plettenberg, EuroChem Head of Premium Products and Development. "Wir sind überzeugt, dass uns die Partnerschaft zwischen EuroChem und Agrinos in die Lage versetzt, unsere Stärken in der Produktinnovation weiter zu bündeln und die effektivsten und umweltverträglichsten Produkte für die Landwirte zu entwickeln".



"Langfristige Anleger streben die Bodenerhaltung an und suchen nach robusten Lösungen zur Verbesserung der Anbaumethoden, und Manor freut sich, seine Unterstützung auf Agrinos ausweiten zu können", erklärt Frederic de Stexhe, Investment Principal bei Manor. "Agrinos hat mittlerweile mehr als 175.000 Erzeuger in mehr als einem Dutzend Ländern betreut, und die Förderung des Unternehmens ist eine hervorragende Investition für Manor, um die Landwirtschaft umweltfreundlicher, tragfähiger und profitabler zu machen".



"Havfonn ist zuversichtlich, dass Agrinos auch weiterhin nachhaltige Lösungen mit Mehrwert für Erzeuger auf der ganzen Welt bereitstellen wird", sagt Havfonn CEO Morten Bergensen. "Agrinos hat bewiesen, dass seine High Yield Technology (HYT) einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Ressourceneffizienz in der Landwirtschaft weltweit leisten kann".



Neben dem Beschluss zur Aktienveranlagung heißt der Verwaltungsrat von Agrinos auch Frederic de Stexhe, Principal bei Manor, als neues Vorstandsmitglied willkommen. Herr de Stexhe bringt einen unternehmerischen Background sowie Erfahrung mit Wachstumskapital und Technologieinvestitionen in das Team ein. Der Verwaltungsrat gibt des Weiteren das Ausscheiden von Matthieu Baumgartner als Mitglied des Vorstands bekannt, und spricht ihm seinen Dank für die in den vergangenen Jahren geleistete Arbeit aus.



Informationen zu Agrinos



Agrinos ist ein Anbieter von biologischen Inputstoffen für Feldfrüchte, der sich für die Verbesserung von Produktivität und Nachhaltigkeit in der modernen Landwirtschaft einsetzt. Die Auswahl an Biodüngern und biostimulierenden Erzeugnissen hilft Landwirten, rentabel zu wirtschaften, steigert die Ernteerträge der Pflanzen, verbessert die Effizienz herkömmlicher Düngemittel und reduziert die Umweltbelastung.



Die HYT® Produkte, die auf der proprietären High Yield Technology (HYT)-Plattform von Agrinos aufbauen, bieten vielfältige Vorteile: sie stärken das mikrobielle Ökosystem im Boden, stimulieren die Entwicklung der Nutzpflanzen an den zentralen Punkten des Wachstumszyklus und steigern ihre natürliche Widerstandskraft gegenüber Umwelteinflüssen. Agrinos hat den Wert seiner HYT® Produkte für sowohl Ackerbaufrüchte als auch Sonderkulturen in zahlreichen unabhängigen Feldversuchen in landwirtschaftlichen Schlüsselregionen auf der ganzen Welt wiederholt unter Beweis gestellt.



Informationen zu EuroChem



EuroChem ist einer der führenden Anbieter von stickstoff- und phosphathaltigen Düngemitteln. Unsere Produkte umfassen die ganze Bandbreite an wichtigen Nährstoffen und reichen vom klassischen Basisdüngemittel wie z.B. Kalkammonsalpeter (KAS), Harnstoff, Monoammonphosphat (MAP) oder Diammonphosphat (DAP) über unseren Nitrophoska®-Volldünger bis hin zu den innovativen stabilisierten Stickstoffdüngern unserer ENTEC®-Serie. Die Gruppe ist vertikal integriert, ihre Geschäftsaktivitäten erstrecken sich von Bergbau und Erdgasförderung bis hin zu Produktion, Logistik und Vertrieb von Düngemitteln. Der Konzern mit Sitz im schweizerischen Zug betreibt Produktionsstätten in Belgien, Litauen, China, Kasachstan und Russland und beschäftigt weltweit mehr als 26.000 Mitarbeiter.



Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen



Dieses Dokument enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf das Geschäft, die finanzielle Leistung und die Ergebnisse des Unternehmens und/oder der Branche, in der es tätig ist, beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Umstände und Ergebnisse und andere Aussagen, die keine historischen Tatsachen sind, und sind mitunter durch Begriffe wie "glauben", erwarten", "prognostizieren", "beabsichtigen", "projektieren", "planen", "einschätzen", "anstreben", "vorhersehen", "antizipieren", "abzielen" und ähnliche Ausdrücke kenntlich gemacht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich der Annahmen, Meinungen und Ansichten des Unternehmens oder aus Drittquellen zitierten Annahmen, Meinungen und Ansichten sind ausschließlich Meinungen und Prognosen, die Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweichen. Weder das Unternehmen noch eines seiner Mutter- oder Tochterunternehmen oder deren leitende Angestellte oder Mitarbeiter geben eine Zusicherung ab, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen fehlerfrei sind, noch übernehmen sie eine Verantwortung für die zukünftige Richtigkeit der in dieser Mitteilung geäußerten Meinungen oder für das tatsächliche Eintreten der prognostizierten Entwicklungen. Es wird keine Verpflichtung übernommen, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder diese mit unseren tatsächlichen Ergebnissen in Einklang zu bringen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.



