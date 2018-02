30 Prozent kann die Aktie der Bitcoin Group am Mittwoch aufs Börsenparkett legen. In den vergangenen Tagen und Wochen hatte die Aktie massiv Federn gelassen. Der Ausverkauf bei den Kryptos und die kurzfristige Unsicherheit an den Aktienmärkten haben der Aktie stark zugesetzt. Nun kann man drei stabilisierende Faktoren ausmachen. Die Lage bei den Kryptos hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...