Linz - Die Australische Notenbank (RBA - Reserve Bank of Australia) hat gestern den Leitzinssatz (cash-rate) wie erwartet bei 1,50% belassen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die RBA habe sich angesichts der verbesserten Wirtschaftsdaten optimistisch für 2018 gezeigt. Sie erwarte für 2018 ein BIP-Wachstum von rund 3%. RBA-Gouverneur Philip Lowe habe die unterstützende Wirkung der tiefen Zinsen für die Erholung der australischen Wirtschaft betont. Er habe auch Fortschritte bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit festgestellt und erwarte eine langsame Rückkehr der Inflation auf das RBA-Zielniveau von 2 bis 3%. Aufgrund der hohen Verschuldung der privaten Haushalte und einem mäßigen Lohnwachstum habe die Notenbank keine Eile mit Zinsanhebungen. Aussichten: EUR/AUD (Australischer Dollar) sei zuletzt deutlich angestiegen und könnte bald 1,6000 testen. Die Unterstützung betrage 1,5630. (07.02.2018/alc/a/a)

