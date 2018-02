Der norwegische Ölriese Statoil (ISIN: NO0010096985) will für das vierte Quartal 2017 eine im Vergleich zum Vorquartal höhere Dividende von 0,23 US-Dollar ausschütten. Dies ist eine Anhebung um 4,5 Prozent. Die Zahlung erfolgt am 30. Mai 2018. Ex-Dividenden Tag ist der 16. Mai 2018. Statoil will keine Aktiendividende anbieten. Im letzten Geschäftsjahr lag die Dividende damit insgesamt bei 0,89 US-Dollar ...

