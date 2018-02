Unterföhring (ots) -



- An der Wahl auf skysport.de beteiligten sich knapp 20.000 User, 34 Prozent davon stimmten für den Jamaikaner in Diensten von Bayer 04 Leverkusen



- Mit dem "SkyDinho des Monats kürt Sky ab sofort regelmäßig den Fußballer des Monats



- Die aus Lothar Matthäus, Jörg Wontorra, Wolff-Christoph Fuss, Frank Buschmann und Esther Sedlaczek bestehende Jury nominiert die fünf Finalisten, die User entscheiden über den Gewinner



Leon Bailey ist der erste "SkyDinho des Monats". 34 Prozent der knapp 20.000 Stimmen auf skysport.de entfielen auf den Flügelflitzer von Bayer 04 Leverkusen, der im Januar nicht nur mit seinen zwei Toren für Furore sorgte.



Bei der erstmals durchgeführten Wahl zum Spieler des Monats setzte sich der 20-jährige Jamaikaner gegen Niclas Füllkrug (Hannover 96), Robert Lewandowski (FC Bayern München), Nils Petersen (SC Freiburg) und Simon Terodde (1. FC Köln) durch. Das Ergebnis wurde am Dienstagabend im Rahmen der Live-Übertragung des DFB-Pokal-Viertelfinals bei Sky bekannt gegeben.



Mit der neuen Auszeichnung "SkyDinho des Monats" kürt Sky ab sofort regelmäßig den Fußballer des Monats. Künftig wird die aus Lothar Matthäus, Jörg Wontorra, Wolff-Christoph Fuss, Frank Buschmann und Esther Sedlaczek bestehende Jury zum Ende jedes Monats die fünf besten Spieler nominieren. Der Gewinner wird anschließend per User-Voting auf skysport.de ermittelt.



Der beste Spieler des Kalenderjahres 2018 wird Ende Dezember mit dem "SkyDinho des Jahres" ausgezeichnet.



