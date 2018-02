Die US-Indizes verbuchten gestern ordentliche Gewinne und konnten somit einige Verluste des Vortages ausgleichen Der NZD kann seine Gewinne nach dem rosigen Arbeitsmarktbericht nicht halten, RBNZ-Sitzung steht bevor API meldet den zweiten Rückgang der Öl-Lagerbestände in Folge, beide Rohölsorten werden höher gehandelt

Zusammenfassung:Nach den starken Rückgängen am Montag hat sich der Staub bereits wieder gelegt und die Wall Street konnte in der gestrigen Sitzung einige Verluste wieder ausgleichen. Der S&P 500 (US500) stieg um 1,7%, der NASDAQ (US100) um 2,1% und der Dow Jones (US30), der am Montag am stärksten betroffen war, legte sogar um 2,3% zu. Der Anleihemarkt hat sich ebenfalls beruhigt, da die Rendite der 10-jährigen US-Anleihen nur wenige Punkte unter der 2,8-Prozent-Marke liegt. Trotz eines ordentlichen Aufschwungs am Dienstag haben die asiatischen Anleger nicht das gleiche Ausmaß an Optimismus gezeigt, vor allem wenn es um die chinesischen Indizes geht. Der Shanghai Composite (CHNComp) verliert zum Zeitpunkt des Schreibens 1,8%, der Hang Seng 1,5%. Auf der anderen Seite schloss der japanische NIKKEI (JAP225) den Handelstag nur 0,16% höher, der australische Index konnte sogar um 0,75% steigen. Wenn man ...

