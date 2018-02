München (ots) -



Wer kennt nicht das unangenehme Gefühl im Rücken nach einem langen Tag im Büro? Kaum zu Hause angekommen geht es direkt weiter an den Esstisch und danach gemütlich auf die Couch. Umherlaufen, Dehnen und Strecken kommen in unserem Alltag leider oft viel zu kurz. Das führt nicht nur zu Problemen im Rücken, sondern ist auch für den restlichen Körper schlecht. In der neuen SHAPE (3/2018, EVT 07.02.) verraten die Experten fünf goldene Regeln und kleine Übungen, wie man seinen Rücken fit, gesund und stark hält.



Trinken hilft der Bandscheibe



Wenn wir uns setzen, gibt die Bandscheibe Flüssigkeit an das umliegende Gewebe ab. Sitzen wir auf Dauer zu lange, können die Bandscheiben dadurch brüchig werden. Bandscheiben bestehen zu 85 Prozent aus Flüssigkeit, deshalb sollte man viel trinken, mindestens 1,5 Liter Wasser oder Kräutertee am Tag, um sie elastisch zu halten.



Aufstehen wirkt Wunder



Um den Rücken zu entlasten und Muskeln zu stärken, ist es wichtig, die Sitzposition regelmäßig zu verändern oder aufzustehen. Lieber persönlich beim Kollegen vorbeigehen, als anzurufen. Und öfters mal in die Teeküche gehen, um dem Körper Pausen vom Sitzen zu gönnen. Auch kleine Übungen kann man in den Büroalltag integrieren, wie das Schulterkreisen: Beim Einatmen die Schultern nach oben ziehen und beim Ausatmen in fließender Bewegung nach unten nehmen. Das löst garantiert die Verspannungen und man kann konzentriert weiterarbeiten.



Beeren fördern den Zellschutz



Schon einige Tage ohne Bewegung fördern das Schrumpfen des Herzens. Es wird nicht mehr genügend Blut transportiert, dadurch gelangt weniger Sauerstoff in die Zellen. Höchste Zeit nachzuhelfen und ordentlich dunkle Beeren zu essen - zum Beispiel Brombeeren und Blaubeeren. Denn die in den Beeren enthaltenen Anthocyane schützen nicht nur die Zellen, sondern helfen auch, Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorzubeugen.



