wahrlich nichts zu lachen hatten in den ersten Februartagen die Novo-Nordisk-Aktionäre. Nachdem der dänische Pharmakonzern für 2018 einen rückläufigen Umsatz und einen schrumpfenden operativen Gewinn in Aussicht stellte, brachen die Notierungen von rund 45 auf am Dienstagvormittag unter 40 Euro ein. Trotz dieses Kurs-Massakers besteht für Anleger kein Grund, überhastete Käufe zu tätigen.

Deutliche Kurs-Erholung kurzfristig wenig wahrscheinlich

Denn mit einer ... (Marc Nitzsche)

