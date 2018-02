Hamburg (ots) - Die Skirennfahrerin, Spitzname "Wilde Hilde", holte 1998 olympisches Gold in Nagano, war Weltmeisterin und gewann 20 Weltcup-Rennen. Dann kamen zwei schwere Schicksalsschläge: Ein Sturz zwang sie 2005 zur Aufgabe ihres Sports, 2010 starb unerwartet ihr Mann. In GALA (Heft 07/2018, EVT: 08.02.2018) spricht Hilde Gerg darüber, wie sie ins Leben zurückfand. "Ich bin mir sicher, dass mir auch meine Erfahrungen aus dem Profisport geholfen haben. Als Athlet kämpft man mit Dingen, die es erfordern, sich neu zu ordnen." Außerdem habe sie sich stets Hilfe geholt. "Manchmal hat mir ein Gespräch mit einer Freundin aber mehr genützt als das mit einem Profi." Inzwischen hat Gerg wieder geheiratet und ist zum dritten Mal Mutter geworden. "Ich bin sehr glücklich, dass sich alles so gefügt hat."



Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.



OTS: Gruner+Jahr, Gala newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6106 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6106.rss2



Pressekontakt: GALA PR / Kommunikation Frauke Meier Gruner + Jahr GmbH & Co KG Tel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980 E-Mail: meier.frauke@guj.de www.gala.de