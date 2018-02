Alphabet (WKN:A14Y6H), die Muttergesellschaft von Google, hat kürzlich eine neue Cybersecurity-Tochtergesellschaft namens Chronicle gegründet. Chronicle wurde ursprünglich 2016 innerhalb von X, der experimentellen Abteilung des Unternehmens, gegründet, die auch selbstfahrende Autos, Drohnen, Internet-Konnektivitätslösungen und Augmented Reality-Produkte entwickelt.



Der ehemalige Chief Operating Officer von Symantec, Stephen Gillett, der die Einheit von Anfang an geleitet hat, wird CEO von Chronicle. Chronicle gab an, dass es die Cloud-Infrastruktur und die Technologien des maschinellen Lernens von Alphabet nutzen würde, um Cyber-Bedrohungen entgegenzuwirken, und dass es eine frühe Version seiner Dienste mit einigen ungenannten Fortune 500-Unternehmen testet.



In einem Blog-Beitrag stellte Gillett fest, dass Chronicle's Services "Organisationen ...

