Paris - Europas Börsen haben nach den jüngsten heftigen Verlusten am Mittwoch wieder etwas Boden gut gemacht. Sie folgten damit der Entwicklung an der Wall Street, wo die wichtigsten Aktienindizes nach dem Kurssturz zu Wochenbeginn am Dienstag mit deutlichen Gewinnen geschlossen hatten.

Als Stütze für die hiesigen Märkte sah Analyst James Hughes vom Broker Axitrader zudem den schwächelnden Eurokurs , der Produkte europäischer Unternehmen für Käufer ausserhalb des Währungsraums verbilligt.

Gegen Mittag legte der EuroStoxx 50 um 0,70 Prozent auf 3418,77 Punkte zu. Damit machte der Leitindex der Eurozone zumindest einen kleinen Teil seines Vortagsabschlags wett. Für den französischen CAC 40 ging es um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...