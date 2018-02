BERLIN (Dow Jones)--Die SPD hat in den Koalitionsverhandlungen mit der Union bei der Ressortverteilung offenbar groß abgeräumt. Wie am Mittwoch aus Verhandlungskreisen verlautete, sollen die Sozialdemokraten neben dem Finanzministerium auch das wichtige Außenamt und das Arbeitsministerium bekommen. Diese Ressorts hatte sie bereits in der Großen Koalition von 2005 bis 2009 inne.

Namen wurden offiziell ebenfalls noch nicht genannt. Das Finanzressort soll an Hamburgs Regierenden Bürgermeister Olaf Scholz gehen, wie Dow Jones Newswires aus Parteikreisen erfuhr. Medienberichten zufolge soll SPD-Chef Martin Schulz neuer Außenminister werden. Als Innenminister ist CSU-Chef Horst Seehofer im Gespräch.

Hier die auf Angaben von Teilnehmerkreisen basierende, noch nicht offizielle Ressortverteilung in der Übersicht. Leichte Änderungen im Ressortzuschnitt sind möglich, denn die Koalitionsverhandlungen sind noch nicht abgeschlossen:

- CDU:

Kanzlerin

Kanzleramt

Verteidigung

Landwirtschaft

Gesundheit

Wirtschaft

Bildung und Forschung

- CSU:

Innen, Bau, Heimat

Verkehr und Digitales

Entwicklungszusammenarbeit

- SPD:

Finanzministerium

Auswärtiges Amt

Justiz und Verbraucher

Arbeit

Familie

Umwelt

Kontakt zum Autor: stefan.lange@wsj.com

DJG/stl/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 07, 2018 06:02 ET (11:02 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.