Mannheim - Die öffentliche Beschaffung in Deutschland ist ein erfolgreiches Instrument, um die Einführung innovativer Produkte und Dienstleistungen von Unternehmen zu fördern, so das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des ZEW, Mannheim, zusammen mit der KU Leuven und der Universität Maastricht.

Den vollständigen Artikel lesen ...