- Zehnteilige zweite Staffel der US-Serie exklusiv als deutsche TV-Premiere ab 4. April 2018 immer mittwochs um 21.00 Uhr auf FOX - Deutsche TV-Premiere weniger als 24h nach US-Ausstrahlung - Exzellente Besetzung u.a. mit Dan Stevens, Aubrey Plaza, Emmy®-Gewinnerin Jean Smart



"Legion", die gefeierte Dramaserie von Erfinder und ausführendem Produzenten Noah Hawley, kehrt am 4. April um 21.00 Uhr auf FOX zurück - keine 24 Stunden nach der US-Premiere. "Legion" basiert auf den Marvel-Comics von Chris Claremont und Bill Sienkiewicz und erzählt die Geschichte von David Haller (Dan Stevens), einem jungen Mann, der von sich glaubt, schizophren zu sein - und dann entdeckt, dass er vielleicht der mächtigste Mutant ist, den es je gegeben hat.



Über "Legion":



Seit seiner frühen Kindheit wandert David von einer psychiatrischen Anstalt in die nächste, bis er mit Anfang 30 eine schöne, aber offenbar ebenfalls psychisch gestörte Mitpatientin namens Syd (Rachel Keller) kennen- und lieben lernt. Nachdem David und Syd eine prägende gemeinsame Erfahrung machen, sieht er sich gezwungen, sich mit der schockierenden Wahrheit auseinander zu setzen, dass die Stimmen, die er hört und die Visionen, die er erlebt, tatsächlich wahr sein könnten. Syd führt David zu Melanie Bird (Jean Smart), einer fordernden aber fürsorglichen Therapeutin, die ein Team von Spezialisten anführt: Ptonomy (Jeremie Harris), Kerry (Amber Midthunder) und Cary (Bill Irwin) - jeder von ihnen verfügt über eine besondere und einzigartige Gabe. Gemeinsam helfen sie David dabei, seine verborgenen Fähigkeiten zu erkennen und unter Kontrolle zu bringen. Mit ihrer Unterstützung enthüllt David endlich eine tief versteckte Wahrheit: Sein ganzes Leben lang ist er von einem bösartigen Parasiten mit unvorstellbarer Macht heimgesucht worden. Die Kreatur, die unter dem Namen "Shadow King" bekannt ist, erscheint in Form von Davids Freundin Lenny (Aubrey Plaza), ist aber eigentlich ein uraltes Wesen namens Amahl Farouk.



In einem epischen Staffelfinale bekämpfen David und seine Freunde den Dämon und zwingen ihn endgültig aus Davids Körper. Leider findet Farouk einen neuen Wirt - Melanies Ehemann Oliver Bird (Jemaine Clement) - und entkommt. Gerade als die Gruppe denkt, eine Ruhepause bekommen zu haben, erscheint ein mysteriöser Flugkörper und entführt David an einen unbekannten Ort. Nachdem David und Oliver spurlos verschwunden sind und Farouk sich befreit hat, geht das Team eine unsichere Allianz mit seinem früheren Gegenspieler Clark (Hamish Linklater) und seiner Regierungsorganisation "Abteilung 3" ein. In der Zwischenzeit begibt sich Amahl Farouk (David Negahban) auf einen Feldzug mit dem Ziel, unendliche Macht zu erlangen, um schlussendlich die Welt, wie wir sie kennen, zu zerstören.



Noah Hawley ist gemeinsam mit John Cameron, Lauren Shuler Donner, Simon Kinberg, Jeph Loeb und Jim Chory ausführender Produzent. "Legion" ist das neueste Projekt von Hawley und Cameron, zwei der ausführenden Produzenten der FX-Anthologie "Fargo", die mit dem Emmy® und Golden Globe® ausgezeichnet wurde. "Legion" wird von FX Productions und Marvel Television produziert, FXP übernimmt die physische Produktion.



Sendetermine:



- Zweite Staffel von "Legion" ab 4. April 2018 immer mittwochs um 21.00 Uhr in Doppelfolgen exklusiv auf FOX - Wahlweise im englischen Original oder der deutschen Synchronfassung - Alle Episoden im Anschluss an die lineare Ausstrahlung als Catch-Up und ab 6. Juni als Box-Set auch über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, Vodafone Select sowie GigaTV verfügbar



