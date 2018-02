FRANKFURT (Dow Jones)--Bei der Aufstockungsauktion zehnjähriger Bundesanleihen am Mittwoch ist die Durchschnittsrendite deutlich höher ausgefallen. Sie erhöhte sich auf 0,69 Prozent nach 0,54 Prozent bei der Emission gleicher Papiere im Januar. Mit den höheren Zinsen nahm auch die Nachfrage zu. Die Zeichnungsquote ging auf 1,5 nach 1,1 nach oben. Zugeteilt wurden Papiere im Volumen von 2,492 Milliarden Euro. Zu Marktpflegezwecken wurden Titel im Umfang von 508 Millionen Euro zunächst in den Eigenbestand des Bundes genommen, so dass sich das Gesamtvolumen auf die geplanten 3 Milliarden Euro belief.

Im folgenden Details der Auktion (in Klammern Vergleichsdaten der Auktion vom 10. Januar):

=== Emission 0,50-prozentige Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2028 Volumen 3 Mrd EUR Bietungsvolumen 3,756 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 2,492 Mrd EUR Bid-to-cover-Ratio 1,5 (1,1) Durchschnittsrend. 0,69% (0,54%) ===

