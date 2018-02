Die Fastenzeit ist im Klösterreich intensiv erlebbar



Straß im Straßertale (ots) - In den Klöstern von Klösterreich befinden sich echte Gesundheitsspezialisten, viele davon bieten Fasten- und Erholungswochen an. Die Begleitung durch eine Ordensschwester oder Fastentrainer macht dieses [Fasten ] (http://www.kloesterreich.com/angebote/fasten)intensiv erlebbar. Meditationen, spirituelle Impulse, Achtsamkeitsübungen und traditionelles Fastenwissen werden Gästen in diesen Fastenwochen angeboten.



Die [Marienschwestern vom Karmel] (http://www.tem-zentrum.at) im bekannten oberösterreichischen Curhaus Bad Mühllacken bei Linz sind Spezialist für Fasten, bewusste Ernährung, Entgiften, Entschlacken und bieten neben geführten Fastenwochen auch Detox und Entschlackungstage an.



Ein "Spirituelles Klosterfasten" wird im [Kloster Wernberg] (http://www.klosterwernberg.at) von 18.-24.2.2018 und von 15.-21.4.2018 angeboten. Die Begleitung durch eine Ordensschwester und einen Fastentrainer macht Fasten intensiv erlebbar.



Im [Stift Göttweig] (http://www.stiftgoettweig.at) werden "Schweige- und Einzelexerzitien mit Fasten" von 25.2.-2.3. und 23.-28.9.2018 angeboten. Das gemäßigte Fasten soll den Exerzitienprozess unterstützen. Das [Stift St. Lambrecht] (http://www.stift-stlambrecht.at) und ihre "Schule des Daseins" bietet Gelegenheit, unter erfahrener Leitung einen Weg der inneren Reinigung von Körper und Seele zu beschreiten: "Einkehrtage in die Fastenzeit" von 2.-4.3.2018 und "Fit & Fasten im Kloster" von 8.-15.4.2018.



Eine vorösterliche Fastenwoche wird im [Stift Altenburg] (http://www.stift-altenburg.at) von 18.-24.3.2018 angeboten, um "geistige und seelische Schlacken" abzubauen". Fasten führt zur Steigerung der Vitalität, zur Erhöhung der geistigen und körperlichen Leistungsfähigkeit und zum Abbau von Stressfolgen.



Das Geraser Klosterfasten findet im Gästehaus des [Stiftes Geras] (http://www.stiftgeras.com) statt. Beim 10 bzw 14tägigen Fasten nach der bewährten Buchinger/Lützner-Methode regeneriert und erleichtert sich nicht nur der Körper, sondern beruhigen und erholen sich auch Geist und Seele.



"Heil werden durch Fasten" wird im Prämonstratenser Chorherren-[Stift Schlägl] (http://www.stift-schlaegl.at) - Fasten mit medizinischer und spiritueller Begleitung - von 18.-25.3.2018 angeboten. Das [Stift Zwettl] (http://www.stift-zwettl.at) lädt im Bildungshaus zum Seminar "Hildegardfasten und Yoga" von 18.-21.5.2018 ein.



Nähere Informationen zu "Fasten" ganzjährig online unter: [www.kloesterreich.com/angebote/fasten] (http://www.kloesterreich.at/angebote/fasten).



