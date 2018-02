-------------------------------------------------------------- TREIBSTOFF HERUNTERLADEN http://ots.de/LH1GLf --------------------------------------------------------------



Die neue Ausgabe von TREIBSTOFF ist erschienen. Dieses Mal beschäftigt sich das Magazin der dpa-Tochter news aktuell mit dem Thema Alt versus Jung in der PR. Außerdem: Erfolgsfaktor Vielfalt beim PR-Hackathon 2018 und Best-Practice-Tipps für erfolgreiche Promi-PR.



Die Themen der aktuellen Ausgabe:



- Alt versus Jung: Wie verhält es sich im PR-Alltag mit Diversity? Ein nicht repräsentatives Stimmungsbild von Babyboomern und den Generationen X und Y. - PR-Hackathon 2018: Erfolgsfaktor Vielfalt. Wie sehen die weiblichen Hackathon-Teilnehmer ihre Rolle als Frau und was empfehlen sie dem Nachwuchs? - Qualitätssiegel für gute Inhalte: Wie funktioniert die neue Medieninitiative "Trust Project"? - A new star is born: die wichtigsten Dos and Don'ts bei Promi-PR. - Vernachlässigte Reputation: Warum wird der gute Unternehmensruf in den Kommunikationsabteilungen stiefmütterlich behandelt? Ein Erklärungsversuch. - Netzwerken macht erfolgreich: Was ist dran an der nicht mehr so neuen Geheimwaffe? Ein Plädoyer von Cornelia Kunze, Vorsitzende des Netzwerks "Global Women in PR Deutschland" (GWPR Deutschland) - Visuelle PR: Megatrend statt Modeerscheinung. news aktuell hat ein neues Whitepaper veröffentlicht.



Hier geht es zum Download der zwölften Ausgabe von TREIBSTOFF: http://www.newsaktuell.de/pdf/treibstoff_ausgabe_12.pdf



Blog TREIBSTOFF von news aktuell: https://www.newsaktuell.de/academy/blog/



