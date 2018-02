BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 06-Feb-18 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 06/02/2018 IE00B88D2999 16005 GBP 3108216.351 194.2028335 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 06/02/2018 IE00B7VB3908 368496 GBP 6539787.807 17.74724232 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 06/02/2018 IE00B7SD4R47 52752 EUR 10432001 197.7555543 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 06/02/2018 IE00B8JF9153 1222386 EUR 9789175.985 8.0082527 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 06/02/2018 IE00B878KX55 28775 EUR 6852686.932 238.1472435 Daily ETP



Boost ShortDAX 06/02/2018 IE00B8GKPP93 1104559 EUR 7833477.311 7.0919501 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 06/02/2018 IE00B7Y34M31 99192 USD 60228631.06 607.1924254 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 06/02/2018 IE00B8K7KM88 4358272 USD 27211885.84 6.2437328 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 06/02/2018 IE00B8W5C578 15800 USD 17775716.67 1125.045359 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 06/02/2018 IE00B8VZVH32 7587679 USD 20725056.23 2.7314092 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 06/02/2018 IE00B7ZQC614 85759727 USD 105320105.7 1.2280835 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 06/02/2018 IE00B7SX5Y86 1405293 USD 51481220.17 36.6337982 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 06/02/2018 IE00B8HGT870 642787 USD 16168249.86 25.1533554 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 06/02/2018 IE00B6X4BP29 57475 USD 5639678.078 98.1240205 Daily ETP



Boost Copper 3x 06/02/2018 IE00B8JVMZ80 86513 USD 2220591.408 25.6677194 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 06/02/2018 IE00B8KD3F05 55997 USD 2949606.988 52.6743752 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 06/02/2018 IE00B8VC8061 232729873 USD 40563397.21 0.1742939 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 06/02/2018 IE00B76BRD76 409299 USD 15423426.55 37.6825415 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 06/02/2018 IE00B7XD2195 5227197 USD 16767277.2 3.2076995 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 06/02/2018 IE00B8JG1787 28715 USD 2950139.999 102.7386383 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 06/02/2018 IE00B94QKF15 56180 GBP 2438716.253 43.40897567 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 06/02/2018 IE00B94QKG22 37367 GBP 2554471.134 68.36168637 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 06/02/2018 IE00B94QKC83 2627 GBP 385317.0852 146.6757081 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 06/02/2018 IE00BBGBF313 471695 GBP 25910403.36 54.93041766 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 06/02/2018 IE00B94QKJ52 8686 GBP 1743332.689 200.7060429 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 06/02/2018 IE00BBGBF420 51500 JPY 256900805.5 4988.365156 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 06/02/2018 IE00BBGBF537 8140 JPY 156685177 19248.79324 Daily ETP



Boost Palladium 06/02/2018 IE00B94QLR02 12585 USD 596647.2814 47.4093986 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 06/02/2018 IE00B94QLN63 9471 USD 1353908.745 142.9530931 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 06/02/2018 IE00B94QL251 4863 USD 698326.6434 143.5999678 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 06/02/2018 IE00B94QKX96 55951 USD 186777.1389 3.338227 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 06/02/2018 IE00B94QKT50 5200 USD 343167.5187 65.9937536 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 06/02/2018 IE00B94QKW89 7394 USD 622867.351 84.239566 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 06/02/2018 IE00B94QKS44 5957 USD 525450.2225 88.2071886 Daily ETP



Boost Silver 2x 06/02/2018 IE00B94QL921 3015 USD 189717.3277 62.9244868 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 06/02/2018 IE00B94QL699 14638 USD 625141.4665 42.7067541 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 06/02/2018 IE00B873CW36 4251502 EUR 39778945.06 9.3564451 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 06/02/2018 IE00B8NB3063 277775 EUR 25532572.67 91.9181808 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 06/02/2018 IE00BKT09149 8780 EUR 1113401.464 126.8111007 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 06/02/2018 IE00BKS8QM96 251001 EUR 12721523.42 50.6831583 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 06/02/2018 IE00BKT09255 3100 EUR 385408.3324 124.3252685 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 06/02/2018 IE00BKS8QN04 942259 EUR 56218495.19 59.6635269 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 06/02/2018 IE00BKT09479 821 GBP 108670.5064 132.3635888 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 06/02/2018 IE00BKS8QQ35 160404 GBP 8500640.346 52.99518931 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 06/02/2018 IE00BKT09032 2500 USD 245711.732 98.2846928 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 06/02/2018 IE00BKS8QT65 132211 USD 11264459.01 85.2006188 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 06/02/2018 IE00BLS09N40 315442 EUR 12163974.5 38.5616833 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 06/02/2018 IE00BLS09P63 307000 EUR 4861660.35 15.8360272 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 06/02/2018 IE00BLNMQS92 51300 EUR 4291807.038 83.6609559 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 06/02/2018 IE00BLNMQT00 83182 EUR 4231649.302 50.8721755 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 06/02/2018 IE00BVFZGC04 140808 USD 2772245.421 19.6881244 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 06/02/2018 IE00BVFZGF35 19077 USD 1579130.116 82.7766481 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 06/02/2018 IE00BVFZGG42 11385 USD 460215.7844 40.4229938 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 06/02/2018 IE00BVFZGH58 14060 USD 641129.3243 45.5995252 Short Daily ETP



Boost Brent 06/02/2018 IE00BVFZGD11 362613 USD 7991262.067 22.0379911 Oil ETC



Boost Gold 06/02/2018 IE00BVFZGK87 110868 USD 2997206.665 27.0340104 ETC



Boost Natural Gas 06/02/2018 IE00BVFZGL94 30751 USD 623528.6572 20.2766953 ETC



Boost BTP 10Y 5x 06/02/2018 IE00BYNXNS22 180650 EUR 8144209.482 45.0828092 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 06/02/2018 IE00BYNXPH56 76676 EUR 4136928.851 53.9533733 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 06/02/2018 IE00BYNXPJ70 19254 USD 1721729.523 89.4219135 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 06/02/2018 IE00BYNXPK85 14586 EUR 907889.0353 62.2438664 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 06/02/2018 IE00BYNXPM00 23282 EUR 2483040.878 106.6506691 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 06/02/2018 IE00BYTYHS72 70880 USD 3601601.851 50.8126672 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 06/02/2018 IE00BYTYHR65 477057 USD 6423968.749 13.4658306 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 06/02/2018 IE00BYTYHN28 29028 USD 8222022.417 283.2445369 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 06/02/2018 IE00BYTYHM11 11000 USD 223019.6551 20.2745141 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 06/02/2018 IE00BYTYHQ58 44167091 USD 9027186.267 0.204387159 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 06/02/2018 IE00BYMB4Q22 51283 EUR 8278211.77 161.4221432 ETP



Boost Bund 30Y 3x 06/02/2018 IE00BF4TW453 2940 EUR 330793.7399 112.5148775 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 1x 06/02/2018 IE00BF4TW560 2580 EUR 26352371.95 10214.09766 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 30Y 3x 06/02/2018 IE00BF4TW784 3500 EUR 409924.4321 117.1212663 Short Daily ETP



