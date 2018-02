Hannover - Auch am aktuellen Rand halten die Emittenten im SSA-Segment die Primärmarktaktivitäten hoch, so Mario Gruppe, CIIA, Norman Rudschuck, CIIA, und Thomas Scholz von der Nord LB.Der jüngste Renditeanstieg an den Rentenmärkten zeige, dass dieses Vorgehen nachvollziehbar sei - zumal die einschlägigen Zinsprognosen nicht von einer deutlichen Verringerung der Refinanzierungskosten ausgehen würden. Der Renditesprung - zehnjährige Bundesanleihen würden aktuell bei etwa 0,75% rentieren - dürfte den einen oder anderen Marktteilnehmer sicher etwas überrascht haben. Auch wenn sich die Rentenmärkte in den letzten Tagen im Zusammenhang mit der ausgeprägten Schwäche der Aktienmärkte wieder etwas erholt hätten. Gleichwohl sei eine Abweichung von der ohnehin seit längerem zu beobachtenden Tendenz der Funding-Fokussierung auf den Jahresanfang nicht festzustellen.

