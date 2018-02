Braunschweig (ots) -



Der niedersächsische Hersteller erweitert sein Portfolio und bietet ab sofort eine Profi-Lehmfarbe in cremeweiß und abgetönt in fast 800 Wunschfarben mit der COLOURS FOR LIFE-Linie. Die cremeweiße Variante ist die erste anwendungsfertige Lehmfarbe auf dem Markt, die völlig frei von jeglichen Konservierungsmitteln ist. Zudem eignet sich die konsequent ökologische Dispersions-Lehmfarbe für alle Untergründe.



"Mit der Profi-Lehmfarbe ist uns ein weiterer Schritt in die richtige Richtung gelungen. Mit dem neuen Segment geben wir unseren Kunden wieder ein einzigartiges ökologisches Produkt an die Hand. Der Anstrich gibt somit eine Anwendungs- und Verkaufssicherheit", erläutert AURO-Vorstand Edwin Hribek.



Für bunte Wände gibt es die fertig gemischte COLOURS FOR LIFE Profi-Lehmfarbe in circa 800 Wunschfarbtönen. Der samtmatte Anstrich ist aufgrund des eingesetzten hellen Lehms fein und glatt und wirkt besonders ansprechend. Die Beschichtung passt auch perfekt in Küche und Bad, sie ist aufgrund des biogenen Bindemittels Replebin® sehr widerstandsfähig gegen Spritzwasser. Natürlich wirkt sich Lehm auch positiv aufs Raumklima aus, denn die Farben sind sehr atmungsaktiv und unterstützen die Feuchtigkeitsregulierung. Die konservierungsmittelfreie Wandfarbe für zu Hause ist somit auch für Allergiker sehr interessant. Das biogene Bindemittel REPLEBIN® garantiert Profi-Produkteigenschaften: gute Abriebbeständigkeit und eine gute Deckkraft. Die Innenraumfarbe ist durch den Einsatz von REPLEBIN® als sehr emissionsarm nach AgBB-Bewertungsschema bewertet. Die Profi-Lehmfarbe kann gerollt, mit dem Pinsel gestrichen, mit einem Quast gebürstet oder Airless gespritzt werden.



Das Unternehmen AURO wurde 1983 als GmbH gegründet und 1998 in die AURO Pflanzenchemie AG umgewandelt. Der Hauptsitz der Aktiengesellschaft ist Braunschweig. AURO ist konsequenter Vorreiter im Bereich ökologische Naturfarben, Holzpflege und Reinigungsprodukte. Die aus Naturstoffen hergestellten Farben, Lacke, Lasuren, Öle, Wachse, Reinigungs- und Pflegemittel sind leistungsstark und einzigartig in ihrer Verbindung von Qualität und ökologischer Ausrichtung. Gründer und Öko-Pionier Dr. Hermann Fischer setzt sich bereits seit Ende der 70er-Jahre für eine "grüne Chemie" ein, also dafür, Alltagsprodukte nicht mehr auf Erdölbasis, sondern auf der Grundlage von Pflanzen, Algen, Mikroorganismen und mineralischen Stoffen herzustellen. Für das Engagement wurde er mit zahlreichen Preisen wie dem Umweltpreis "Friends of Earth" ausgezeichnet und von WWF und Capital zum Ökomanager des Jahres gewählt. Produziert wird am Standort Deutschland. Alle Produkte sind im Inland in über 700 Fachgeschäften erhältlich. Der Export erfolgt ins europäische Ausland sowie nach Nordamerika, Kanada und Asien. Zahlreiche Auszeichnungen bestätigen das Engagement der Firma AURO.



