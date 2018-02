Liebe Leser,

Samsung-Erbe Jay Y. Lee (bürgerlich: Lee Jae-yong) kommt offenbar auf Bewährung wieder frei. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Montag. So habe ein südkoreanisches Berufungsgericht die ursprüngliche Haftstrafe wegen Korruption von fünf Jahren in eine Bewährungsstrafe von zweieinhalb Jahren umgewandelt.

Berufungsgericht: Lee zeigte lediglich "passive Willfährigkeit gegenüber der politischen Macht"

Das Berufungsgericht begründete die Entscheidung ... (Marco Schnepf)

Den vollständigen Artikel lesen ...