München (ots) - "Mit vier Koproduktionen im Wettbewerb ist die ARD in diesem Jahr auf der Berlinale besonders stark vertreten. Drei davon gehen ins Rennen um die Goldenen und Silbernen Bären. Innovatives Erzählen, hintergründige Geschichten und starke Charaktere - die insgesamt 46 ARD-Koproduktionen im Gesamtprogramm der Berlinale zeigen die ganze Bandbreite des Engagements der ARD für den auch international konkurrenzfähigen deutschen Kinofilm. Die ARD ist und bleibt damit einer der wichtigsten Partner für das Kino 'made in Germany'. Ich wünsche allen Berlinale-Teilnehmern viel Erfolg - besonders den drei ARD-Koproduktionen, die in diesem Jahr auf Bärenjagd gehen!" Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen



ARD-Koproduktionen auf der BERLINALE 2018



WETTBEWERB 3 Tage in Quiberon (NDR/ARTE/ORF) - die intensive Begegnung mit einer Legende des deutschen Films, Romy Schneider, verkörpert von Marie Bäumer, unter der Regie von Emily Atef. In den Gängen (MDR/ARTE/SWR/HR) - Thomas Stuber inszeniert die Liebesgeschichte zwischen einem schweigsamen Gabelstapelfahrer (Franz Rogowski) in einem Großmarkt und seiner verheirateten Kollegin (Sandra Hüller). Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot (BR/WDR/ARTE) - der neue Film von Philip Gröning, in dessen Mittelpunkt ein Zwillingspaar in einer Zeit des Umbruchs an der Schwelle zum Erwachsenwerden steht. In den Hauptrollen spielen Julia Zange und Josef Mattes. Außer Konkurrenz läuft im Wettbewerb außerdem Eldorado (BR/SRF/SRG). Markus Imhoof erzählt nach seinem vielfach ausgezeichneten Kinoerfolg "More than Honey" erneut eine sehr persönliche Geschichte, um ein globales Phänomen erfahrbar zu machen.



BERLINALE SPECIAL Der Buchladen der Florence Green (SR/ARTE) - Regie: Isabel Coixet Usedom - Der freie Blick aufs Meer (NDR/RBB) - Regie: Heinz Brinkmann



PERSPEKTIVE DEUTSCHES KINO Verlorene (SWR/WDR) - Regie: Felix Hassenfratz Die defekte Katze (BR/ARTE) - Regie: Susan Gordanshekan



PANORAMA Styx (WDR/ARTE) - Regie: Wolfgang Fischer (Eröffnungsfilm der Sektion) Familienleben (NDR) - Regie: Rosa Hannah Ziegler Partisan (RBB) - Regie: Matthias Ehlert, Lutz Pehnert, Adama Ulrich Zentralflughafen - THF (RBB/ARTE) - Regie: Karim Aïnouz



FORUM Victory Day (RBB) - Regie: Sergej Losnitza SPK-Komplex (RBB) - Regie: Gerd Kroske Theatre of War (SWR) - Regie: Lola Arias



GENERATION Cobain (WDR) - Regie: Nanouk Leopold Mein Freund, die Giraffe (NDR) - Regie: Barbara Bredero Los Bando (NDR) - Regie: Christian Lo Pinguin (KiKA/SWR) - Regie: Julia Ocker



Das internationale Publikum der BERLINALE, das sich über den aktuellen Stand des deutschen Films informieren will, findet in der Sektion GERMAN CINEMA - LOLA@BERLINALE 23 ARD-Koproduktionen. Beim EUROPEAN FILMMARKET, der sich an Verkäufer aus aller Welt wendet, ist die ARD mit weiteren vier von der ARD koproduzierten Filmen vertreten.



Für alle, die sich über Filme und Stars der 68. BERLINALE informieren wollen, aber nicht vor Ort sein können, hält die ARD ein umfangreiches Angebot im Fernsehen, Radio und im Netz bereit. Im Ersten präsentiert Max Moor am Mittwoch, 21. Februar, um 0:10 Uhr eine Spezialausgabe des Kulturmagazins "ttt" über die 68. BERLINALE. Außerdem informieren "Tagesschau", "Tagesthemen" und "Nachtmagazin" sowie "ARD-Morgenmagazin", "ARD-Mittagsmagazin", "ARD-Buffet" und das Magazin "Brisant" im Ersten über die prominenten Gäste, besten Filme und den Wettbewerb um die Bären. Das RBB Fernsehen ist erneut offizieller Partner der BERLINALE.



Am ersten Festivalsonntag, dem 18. Februar, zeigt Das Erste um 20:15 Uhr den "Tatort: Meta" (RBB), bei dem die Hauptkommissare Nina Rubin (Meret Becker) und Robert Karow (Mark Waschke) auf der BERLINALE ermitteln. Dank einer Sondergenehmigung durfte im vergangenen Jahr erstmals ein "Tatort" während der BERLINALE gedreht werden. Ein Jahr später hat der Krimi Fernsehpremiere im Ersten - passend zu den Internationalen Filmfestspielen 2018 in Berlin.



Eine Pressebroschüre mit allen ARD-Koproduktionen, die auf der diesjährigen BERLINALE gezeigt werden, finden akkreditierte Journalisten im Pressedienst Das Erste (https://presse.daserste.de) zum Download.



OTS: ARD Presse newsroom: http://www.presseportal.de/nr/29876 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_29876.rss2



Pressekontakt: Dr. Lars Jacob Presse und Information Das Erste Tel.: 089/5900-42898 E-Mail: lars.jacob@DasErste.de