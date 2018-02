Von Manuel Priego-Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen halten bis Mittwochmittag an den leichten Gewinnen fest. Die Einigung zwischen CDU/CSU und SPD auf eine neue Große Koalition lässt die Aktienmärkte weitgehend kalt, und das obgleich die SPD überraschenderweise mit dem Außen- und Finanzministerium gleich zwei Schlüsselresorts für sich verbuchen konnte. "Wenigstens ist eine Lösung da", sagt ein Händler. Besonders ausländische Anleger hätten eine andauernde Hängepartie negativ gesehen. Doch muss der Koalitionsvertrag noch von der SPD-Basis bewilligt werden.

Der DAX gewinnt 0,4 Prozent auf 12.445 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,4 Prozent auf 3.408 Punkte nach oben. Im Handel ist von Stabilisierungsansätzen die Rede. Die Rendite 10-jähriger Treasuries geht mit 2,76 Prozent etwas niedriger um. Auf der Währungsseite kommt der Euro zu den Ständen am Morgen zurück, notiert zum Vortag allerdings wenig verändert. Der Euro liegt am Mittag bei rund 1,2350 Dollar nach 1,2400 Dollar am Morgen.

Volatilität dürfte hoch bleiben

Während die Bullen unter den Marktteilnehmern auf die gute Konjunktur und steigende Unternehmensgewinne verweisen, warnen die Bären vor einer schnellen Straffung der Geldpolitik und steigenden Anleihenzinsen. "Das deutet darauf hin, dass die Volatilität weiterhin hoch bleibt", sagt ein Händler.

Auch von den so genannten Meinungsmachern kommen keine eindeutigen Hinweise: "Während Morgan Stanley zu 'don't buy the dips' rät, rechnet Goldman Sachs nicht mit einem weiteren Kurseinbruch", so ein Händler. Impulse dürften weiterhin von der Berichtssaison ausgehen.

Starker Euro kann Osram nichts anhaben

Nach besseren Zahlen gewinnen Osram 1,3 Prozent. Die DZ Bank zeigt sich angetan, dass dies dem Unternehmen trotz negativer Währungseffekte gelungen sei. Osram habe die negativen Effekte, die weiter gestiegenen F&E-Aufwendungen sowie die kurzfristigen Effekte der erweiterten Kapazitäten ausgleichen können.

Hannover Rück übertrifft die Prognose für das Konzernergebnis 2017 und ist mit der Vertragserneuerung zum 1. Januar 2018 sehr zufrieden. Vor allem mit Blick auf die Erneuerungsrunde und dem bestätigten Ausblick legt die Aktie um 1,8 Prozent zu.

Auch der Versicherungskonzern Talanx (plus 2,5 Prozent) hat seine 2017er Zahlen vorgelegt und unter anderem dank einer besseren Entwicklung in der Rückversicherung etwas besser abgeschnitten als geplant und stellt seinen Aktionären eine Dividende "mindestens auf Vorjahreshöhe" in Aussicht.

Deutsche Bank stehen weiter unter Druck und verlieren 3,3 Prozent auf 12,74 Euro. Mainfirst hat die Aktie auf "Underperformer" gesenkt mit einem Kursziel von 12 Euro. "Daneben wird der Kurs weiterhin von den Spekulationen um den Finanzbedarf des chinesischen Großaktionärs HNA belastet", sagt ein Marktteilnehmer.

Delivery Hero legen um 5,1 Prozent zu. Der Umsatz sei wie erwartet kräftig gestiegen, und auch beim Auftragseingang habe das Unternehmen geliefert. Damit träfen die bisher bekannten Zahlen die Erwartungen. Auch der Ausblick sei in Ordnung.

Tesco wird verklagt - Sanofi nach Zahlen unter Druck

Der französische Pharmakonzern Sanofi konnte im Schlussquartal 2017 beim Umsatz überzeugen. An der Börse wird dagegen die Ertragsseite bemängelt. Die operative Marge litt unter anderem an höheren Betriebskosten, was sich im Ergebnis niederschlug. Eine niedrigere Steuerquote konnte dies auf Nachsteuerebene nicht ausgleichen. Der Ausblick auf 2018 wird als vorsichtig mit Blick auf den Gegenwind von der Währungsseite eingestuft. Die Aktie verliert deutlich um 2,7 Prozent.

Ungleicher Lohn für gleiche Arbeit wird dem britischen Einzelhändler Tesco vorgeworfen, eine Klage könnte das Unternehmen bis zu 4 Milliarden Pfund kosten. Anwälte werfen dem Konzern vor, dass weibliche Verkäuferinnen bis zu drei Pfund weniger verdienten, als ihre männlichen Kollegen. Die Stundenlöhne variierten demzufolge zwischen 8 und 11 Pfund, was im Jahresgehalt eine Schlechterstellung von 5.000 Pfund ausmachen könnte. Tesco geben um 0,4 Prozent nach.

Rio Tinto sei ein eindrucksvolles Geschäftsjahr 2017 gelungen, lobt Macquarie den Zahlenausweis des Konzerns. Neben dem hohen Gewinnwachstum und dem starken Cashflow sei vor allem die reduzierte Nettoverschuldung hervorzuheben, die auf den niedrigsten Stand seit mehr als einem Jahrzehnt gefallen sei. Rio Tinto gewinnen 0,3 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.408,48 0,40 13,56 -2,72 Stoxx-50 3.033,03 0,62 18,58 -4,56 DAX 12.445,00 0,42 52,34 -3,66 MDAX 25.515,60 1,10 276,81 -2,62 TecDAX 2.517,24 1,50 37,31 -0,47 SDAX 11.794,29 1,25 146,11 -0,78 FTSE 7.187,27 0,64 45,87 -7,11 CAC 5.178,47 0,32 16,67 -2,52 Bund-Future 158,56 0,05 -1,99 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:23 Di, 17:37 % YTD EUR/USD 1,2353 -0,22% 1,2396 1,2369 +2,8% EUR/JPY 134,88 -0,65% 135,33 134,98 -0,3% EUR/CHF 1,1609 +0,19% 1,1583 1,1620 -0,9% EUR/GBP 0,8883 +0,15% 0,8863 1,1270 -0,1% USD/JPY 109,20 -0,44% 109,17 109,13 -3,1% GBP/USD 1,3903 -0,40% 1,3986 1,3940 +2,9% Bitcoin BTC/USD 8.232,66 +8,04% 7.377,34 6.985,20 -42,68 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,23 63,39 -0,3% -0,16 +4,6% Brent/ICE 66,84 66,86 -0,0% -0,02 +1,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.328,46 1.324,60 +0,3% +3,86 +2,0% Silber (Spot) 16,69 16,64 +0,3% +0,06 -1,4% Platin (Spot) 985,85 990,10 -0,4% -4,25 +6,1% Kupfer-Future 3,17 3,19 -0,5% -0,02 -3,9% ===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 07, 2018 06:52 ET (11:52 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.