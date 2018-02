Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (12.57 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.678,00 -0,61% +0,07% Euro-Stoxx-50 3.412,30 +0,51% -2,62% Stoxx-50 3.036,05 +0,72% -4,46% DAX 12.463,82 +0,57% -3,51% FTSE 7.203,52 +0,87% -7,11% CAC 5.181,76 +0,39% -2,46% Nikkei-225 21.645,37 +0,16% -4,92% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 158,64 +13

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,19 63,39 -0,3% -0,20 +4,6% Brent/ICE 66,87 66,86 +0,0% 0,01 +1,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.328,53 1.324,60 +0,3% +3,93 +2,0% Silber (Spot) 16,69 16,64 +0,3% +0,05 -1,5% Platin (Spot) 985,60 990,10 -0,5% -4,50 +6,0% Kupfer-Future 3,17 3,19 -0,5% -0,02 -3,9%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Nervosität an der Wall Street dürfte auch am Mittwoch anhalten und auch die Volatilität dürfte weiter hoch bleiben. So deutet der Future auf den S&P-500 aktuell erneut auf Abgaben am Kassamarkt hin. Damit scheint sich die kräftige Erholung des Vortages nicht fortzusetzen. Doch ist das kein Indiz für den weiteren Handelsverlauf. Denn am Vortag startete der Dow-Jones-Index mit einem Minus von 547 Punkten und schloss schließlich mit einem Plus von 567 Punkten - die Nervosität ist also weiterhin hoch. Die Investoren sind allerdings auch weiter auf der Suche nach Sicherheit. Für die Rendite zehnjähriger US-Anleihen geht es 4 Basispunkte auf 2,76 Prozent nach unten. Im Hoch war die Rendite zuletzt bis auf 2,90 Prozent gestiegen, ehe sie zwischenzeitlich wieder auf 2,65 Prozent zurückfiel. Der Anstieg der Renditen war mit ein maßgeblicher Auslöser für die jüngsten starken Verluste bei den Aktien. Mit Interesse werden die Marktakteure auch auf die Aussagen diverser Fed-Mitglieder achten. Am Vortag hatte US-Notenbankpräsident James Bullard von der Fed-Filiale in St. Louis für ein wenig Entspannung gesorgt. Er sah in dem jüngst starken Arbeitsmarktbericht noch keine Anzeichen für ein Anziehen der Inflation. Genau diese Furcht hatte die jüngsten Marktturbulenzen ausgelöst, denn Anleger spekulierten auf steigende Zinsen. Im Unternehmenssektor dürften die Aktien von Disney und Snap im Blickpunkt stehen, nachdem die beiden Konzerne am Vortag nach der Schlussglocke Zahlen vorgelegt haben.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 GB/Glaxosmithkline plc, Ergebnis 4Q

13:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 4Q

17:45 FR/Vinci SA, Jahresergebnis

22:15 US/Tesla Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Aktienmärkte halten bis Mittwochmittag an den leichten Gewinnen fest. Im Handel ist von Stabilisierungsansätzen die Rede. Die Einigung zwischen CDU/CSU und SPD auf eine neue Große Koalition lässt die Aktienmärkte weitgehend kalt, und das obgleich die SPD überraschenderweise mit dem Außen- und Finanzministerium gleich zwei Schlüsselresorts für sich verbuchen konnte. "Wenigstens ist eine Lösung da", sagt ein Händler. Besonders ausländische Anleger hätten eine andauernde Hängepartie negativ gesehen. Doch muss der Koalitionsvertrag noch von der SPD-Basis bewilligt werden. Nach besseren Zahlen gewinnen Osram 1,3 Prozent. Die DZ Bank zeigt sich angetan, dass dies dem Unternehmen trotz negativer Währungseffekte gelungen sei. Osram habe die negativen Effekte, die weiter gestiegenen F&E-Aufwendungen sowie die kurzfristigen Effekte der erweiterten Kapazitäten ausgleichen können. Hannover Rück übertrifft die Prognose für das Konzernergebnis 2017 und ist mit der Vertragserneuerung zum 1. Januar 2018 sehr zufrieden. Vor allem mit Blick auf die Erneuerungsrunde und dem bestätigten Ausblick legt die Aktie um 1,8 Prozent zu. Auch Talanx (plus 2,5 Prozent) hat seine 2017er Zahlen vorgelegt und unter anderem dank einer besseren Entwicklung in der Rückversicherung etwas besser abgeschnitten als geplant und stellt seinen Aktionären eine Dividende "mindestens auf Vorjahreshöhe" in Aussicht. Deutsche Bank stehen weiter unter Druck und verlieren 3,3 Prozent auf 12,74 Euro. Mainfirst hat die Aktie auf "Underperformer" gesenkt mit Kursziel 12 Euro. "Daneben wird der Kurs weiterhin von den Spekulationen um den Finanzbedarf des chinesischen Großaktionärs HNA belastet", sagt ein Marktteilnehmer. Delivery Hero legen um 5,1 Prozent zu. Der Umsatz sei wie erwartet kräftig gestiegen, und auch beim Auftragseingang habe das Unternehmen geliefert. Damit träfen die bisher bekannten Zahlen die Erwartungen. Auch der Ausblick sei in Ordnung.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:23 Di, 17:37 % YTD EUR/USD 1,2349 -0,25% 1,2396 1,2369 +2,8% EUR/JPY 134,85 -0,67% 135,33 134,98 -0,3% EUR/CHF 1,1609 +0,19% 1,1583 1,1620 -0,9% EUR/GBP 0,8893 +0,26% 0,8863 1,1270 +0,0% USD/JPY 109,23 -0,41% 109,17 109,13 -3,0% GBP/USD 1,3888 -0,51% 1,3986 1,3940 +2,8% Bitcoin BTC/USD 8.265,63 +8,47% 7.377,34 6.985,20 -42,46

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Enttäuschend ist der Handelstag am Mittwoch an den meisten Börsen in Ostasien verlaufen. Sah es anfangs nach guten Vorgaben der US-Börsen noch nach einer kräftigen Erholung von den Kurseinbrüchen am Dienstag aus, fielen die Indizes im Verlauf des Handels immer weiter zurück. "Das einzig überraschende an der jetzt zu beobachtenden Volatilität ist, dass sie nicht schon früher gekommen ist", kommentierte Anlageexperte Richard Titherington von J.P. Morgan Asset & Wealth Management die Entwicklung. In Tokio lag der Nikkei-Index phasenweise 3,4 Prozent im Plus, er beendete den Tag dann aber lediglich 0,2 Prozent höher. Am Dienstag war er um über 4 Prozent eingebrochen. Etwas Gegenwind kam vom Yen, der im Verlauf wieder anzog. Aktien von Banken, Immobilienunternehmen und Baugesellschaften seien im späten Handel besonders unter Druck geraten, hieß es. Am stärksten fiel das Tagesplus in Sydney mit gut 0,7 Prozent aus, wo der Handel am frühesten endete. Besonders an den chinesischen Börsen trübte sich die Stimmung immer mehr ein, was zum Teil auch auf die Nachbarbörsen abfärbte. Hier machten Spekulationen über eine knappe Liquiditätsversorgung des Bankensektors die Runde, nachdem die Zentralbank den zehnten Handelstag in Folge inaktiv war. Händler beteuerten aber, dass es derzeit nicht an Liquidität mangele.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen haben sich die vergangenen Tage von der gestiegenen Risikoaversion nicht anstecken lassen. Zur Wochenmitte entwickeln sie sich leicht uneinheitlich.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Verdi und Lufthansa einigen sich auf Tarifvertrag

Die Gewerkschaft Verdi hat sich mit der Deutschen Lufthansa auf ein Tarifergebnis für die von ihr vertretenen Beschäftigten verständigt. Der Tarifvertrag, der für die Bodenmitarbeiter von Lufthansa, Lufthansa Cargo, Lufthansa Technik und LSG Sky Chefs in Deutschland gilt, hat eine Laufzeit bis zum 30. September 2020. Wie Verdi und Lufthansa mitteilten, bekommen die Beschäftigten in zwei Erhöhungsschritten insgesamt bis zu 6 Prozent mehr Gehalt.

Hannover Rück und Talanx übertreffen eigene Prognosen

Sowohl die Hannover Rück als auch ihr Mutterkonzern Talanx haben wegen der ungewöhnlichen Häufung von Naturkatastrophen in Nordamerika 2017 einen Gewinnrückgang verbucht. Allerdings fielen die Ergebnisse in beiden Fällen besser aus als zuletzt von den beiden MDAX-Unternehmen erwartet, bei der Hannover Rück sogar sehr deutlich. Der Rückversicherer hält seine Dividende für 2017 stabil, die Talanx AG stellt eine Ausschüttung je Aktie mindestens auf Vorjahresniveau in Aussicht.

Delivery Hero übertrifft Umsatzprognose leicht - Zuversichtlich für 2018

Delivery Hero hat trotz einer Verlangsamung des Umsatzwachstums im Schlussquartal und Gegenwind durch Währungseffekte die Umsatzziele für das Gesamtjahr übertroffen. Der Online-Essensvermittler, der Ergebniszahlen für 2017 erst mit dem Geschäftsbericht im April veröffentlichen will, sieht sich "zuversichtlich für den Jahresausblick 2018".

Hochtief-Tochter Cimic verdient prächtig - Dividende steigt um 21%

Der australische Bau- und Infrastrukturkonzern Cimic hat im vergangenen Jahr nach Zuwächsen in allen Kerngeschäftsbereichen deutlich mehr verdient und für dieses Jahr eine weitere Gewinnsteigerung in Aussicht gestellt. Wie die Hochtief-Tochter mitteilte, kletterte der Nettogewinn 2017 um 21 Prozent auf 702,1 Millionen australische Dollar oder umgerechnet rund 447 Millionen Euro. Die Aktionäre sollen mit 0,75 australischen Dollar je Aktie eine um ebenfalls 21 Prozent höhere Dividende erhalten.

Uniper-Aktionäre lassen Fortum-Angebot links liegen

Die Aktionäre des Energieversorger Uniper haben die Offerte des finnischen Stromkonzerns Fortum weitgehend ignoriert. Wie Fortum mitteilte, nahmen nur 47,12 des Grundkapitals das Übernahmeangebot von 22 Euro je Aktie an. Die Verlängerung der Annahmefrist war vergangenen Freitag ausgelaufen.

ABN Amro steigert Gewinn im Schlussquartal kräftig - Dividende steigt

