Wissenschaftler haben in Deutschland bei p-Typ kristallinen Silizium-Solarzellen einen Rekordwirkungsgrad von 26,1 Prozent erzielt. Ziel ist es nun, diesen Wert aus dem Labor weitestgehend in einer industriellen Fertigung zu erreichen. Das Institut für Solarenergieforschung Hameln (ISFH) und die Leibniz Universität Hannover haben bei einer kristallinen Silizium-Solarzelle auf p-Typ Wafermaterial im Labor einen Wirkungsgrad von 26,1 Prozent erzielt. Dies sei ein Weltrekord für p-Typ-Silizium sowie ein europäischer Rekord für kristallines Silizium, heißt es in der entsprechenden Mitteilung vom Dienstag. ...

