München (ots) - Bei ihrer Sitzung in München haben die Intendantinnen und Intendanten der ARD beschlossen, den ARD-Musikwettbewerb auch weiterhin in bewährter Form zu organisieren. Der aktuelle Vertrag, der Ende 2020 ausläuft, wird vorzeitig bis 31. Dezember 2024 verlängert, um eine größere Planungssicherheit zu gewährleisten.



Der Internationale Musikwettbewerb der ARD zählt auch wegen der nachhaltigen Förderung der jungen Künstler zu den wichtigsten Projekten der Kulturförderung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und rangiert international in der absoluten Spitzengruppe. Mit vier wechselnden Kategorien pro Wettbewerbsjahr ist er der größte und einer der renommiertesten Musikwettbewerbe der Welt. Rund 90 Prozent der Teilnehmer kommen aus dem Ausland. Seit 1952 sind 896 Preisträger aus dem Wettbewerb hervorgegangen.



Martin Wagner, Vorsitzender der ARD-Hörfunkkommission und BR-Hörfunkdirektor: "Die ARD betreibt mit diesem Wettbewerb Nachwuchsförderung auf allerhöchstem Niveau und unterstreicht ihren Stellenwert als Bildungseinrichtung und Kulturinstitution sowie als unverzichtbarer Förderer der klassischen Musik in Deutschland und weltweit. Besonders freut mich, dass wir 2017 mit 640 Bewerberinnen und Bewerbern aus der ganzen Welt erneut einen Rekord gebrochen haben und Jahr für Jahr ein breites Publikum für klassische Musik begeistern können, ob vor Ort, in unseren linearen Radio- und Fernsehprogrammen oder im Netz."



Erfolg auf allen Ausspielwegen



Seit 2010 übertragen die Kulturwellen der ARD und Deutschlandfunk Kultur das Abschlusskonzert live oder zeitversetzt. Hinzu kommt eine breite TV-Berichterstattung im Ersten, den dritten Programmen sowie bei 3sat, über den gesamten Wettbewerbszeitraum hinweg. Mit großem Erfolg wurden in den letzten Jahren auch die Reichweiten in der Online- und Social Media-Berichterstattung gesteigert. Mit einer Reichweite von bis zu einer Million Facebook-Nutzern im Jahr 2017 sowie 120.000 Nutzern der Website wird ein interessiertes Publikum aus der ganzen Welt erreicht.



Sprungbrett für die internationale Karriere



Für viele Künstler war München das Sprungbrett zur internationalen Karriere. So finden sich unter den Preisträgern z.B. das Quatuor Ébène und das Armida Quartett, die Cellisten Sol Gabetta und Julian Steckel, der Bratschist Antoine Tamestit, die Flötisten Magali Mosnier und Sébastian Jacot, die Hornisten Premysl Vojta und Marc Gruber, die Harfenistin Anneleen Lenaerts, der Kontrabassist Michael Karg, die Fagottistin Sophie Dartigalongue, und viele mehr. Sie stehen höchst erfolgreich solistisch im Musikleben oder bekleiden Solopositionen in den international bedeutendsten Orchestern. Internationaler Musikwettbewerb der ARD 2018



Vom 3. bis 21. September 2018 findet der 67. Internationale Musikwettbewerb der ARD in München in den Fächern Gesang, Trompete, Klaviertrio und Viola statt. Die diesjährigen Preisträger werden sich in drei Abschlusskonzerten vorstellen, begleitet vom Münchner Rundfunkorchester (19.9.), Münchener Kammerorchester (20.9.) und BR-Symphonieorchester (21.9.).



OTS: ARD Presse newsroom: http://www.presseportal.de/nr/29876 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_29876.rss2



Pressekontakt: ARD-Pressestelle Tel: 089 / 5900 - 10565 pressestelle@ard.de Twitter: @ARD_Presse