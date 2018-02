München (ots) - Die ARD Audiothek ist weiter auf der Erfolgsspur. Mit 321.000 Downloads seit dem Start Anfang November 2017 hat die App das ursprünglich angepeilte Drei-Monatsziel von 50.000 Downloads um ein Vielfaches überboten.



SWR Intendant Peter Boudgoust: "Mit der ARD Audiothek haben wir ganz offensichtlich den Nerv der Zeit getroffen. Für immer mehr Menschen gehört Mediennutzung auf Smartphones und Tablets zum Alltag. Da war es nur konsequent, dass die ARD ihre vielfältigen exzellenten Audios in einer App bündelt. Dass die ARD Audiothek schon nach kurzer Zeit so begeistert angenommen wird, freut mich sehr."



Verweildauer bei 16 Minuten



Seit dem Start der ARD Audiothek am 8. November 2017 wurde die App 321.000 Mal heruntergeladen (Stand 31. Januar 2018). Die Audios wurden seither 5,7 Millionen Mal aufgerufen. Besonders erfreulich ist die durchschnittliche Verweildauer. Diese liegt bei 16 Minuten. Am meisten abgefragt sind Hörspiele, Wissensinhalte sowie Comedy und Satire.



Martin Wagner, Vorsitzender der ARD-Hörfunkkommission: "Die Menschen suchen auch auf dem Smartphone nach qualitativ hochwertigen Inhalten. In der ARD-Audiothek bieten wir ein Best of der Wortbeiträge der ARD-Radios. Vom Feature zu bewaffneten Milizen in den USA über vertiefende Einblicke in das Leben in Zeiten von Big Data bis zum packenden ARD Radio Tatort: Die App bietet ein originär öffentlich-rechtliches Wortangebot, das in Vielfalt und Qualität seinesgleichen sucht."



Manche Produktionen zuerst in der Audiothek



In der ARD Audiothek finden die Nutzerinnen und Nutzer das Wichtigste, Spannendste und Unterhaltsamste aus den Radioprogrammen der ARD und des Deutschlandradios: Die Redaktion von ARD.de wählt täglich neu Dokumentationen, Hörspiele, Interviews, Comedy, ARD Radio Tatorte und ARD Radiofeatures aus - manche Produktionen gibt es zuerst in der Audiothek. Aktuell sind 643 ARD-Sendereihen in der App enthalten. Die Anzahl variiert und die Zusammensetzung wird stets dynamisch bleiben.



Die ARD Audiothek ist eine Koproduktion der öffentlich-rechtlichen Radiosender in Deutschland, von ARD.de und von der Abteilung Softwareentwicklung und Plattformen (SEP) des Bayerischen Rundfunks. Die App steht kostenlos im iOS App Store und im Google Play Store bereit.



