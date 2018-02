BERLIN (dpa-AFX) - Seit Tagen kommentiert der stellvertretende SPD-Vorsitzende Ralf Stegner die Koalitionsverhandlungen mit Musiktipps. Nach 23 Stunden am Stück in der Schlussrunde entschied er sich am Mittwochmorgen für einen Schlager von Hans Hartz aus dem Jahr 1982: "Die weißen Tauben sind müde". Zuversicht für eine große Koalition verbreitet der Song nicht gerade: "Komm her und schenk' uns nochmal ein, so viel wird morgen anders sein, die Welt wird langsam blasser", heißt es darin.

In den letzten Tagen zählten zu Stegners musikalischen Morgengrüßen "Sympathy for the Devil" (Sympathie für den Teufel) von den Rolling Stones und "I'm waiting for the man" (Ich warte auf den Mann) von Velvet Underground./mfi/DP/jha

