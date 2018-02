FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Oddo BHF hat Vonovia von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 44 Euro belassen. Seit seiner Bewertungsaufnahme Ende Januar habe die Aktie des Immobilienkonzerns wegen steigender Zinsen rund 8 Prozent an Wert verloren, schrieb Analyst Manuel Martin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies eröffne den Anlegern nun eine günstige Kaufgelegenheit./edh/ag

Datum der Analyse: 07.02.2018

ISIN DE000A1ML7J1

AXC0174 2018-02-07/13:41