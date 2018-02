BERLIN (dpa-AFX) - Der Privatbankenverband ist mit dem Koalitionsvertrag von Union und SPD ziemlich zufrieden. "Trotz einiger Schwächen, etwa in der Steuerpolitik, ist dieser Koalitionsvertrag eine gute Grundlage für eine erfolgreiche Regierungsarbeit", sagte der Präsident des Bundesverbandes deutscher Banken, Hans-Walter Peters, am Mittwoch in Berlin. Bemerkenswert sei, "dass die Politik der Attraktivität des Finanzplatzes Deutschland wieder mehr Aufmerksamkeit schenken wird und die große Bedeutung erfolgreicher Banken für die Realwirtschaft ausdrücklich anerkennt". Als wichtig bezeichnet er die angekündigte Überprüfung der Bankenregulierung der vergangenen Jahre auf Widersprüche und unbeabsichtigte Nebenfolgen./brd/DP/tos

