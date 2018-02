Lieber Leser,

aufgrund des allgemein negativen Marktumfeldes in der vergangenen Woche verloren alle Aktien großer Cannabis-Produzenten an Wert. Die Aurora Cannabis Aktie schloss dabei mit einem Minus von 35 %. Die Canopy Growth Aktie verlor ebenfalls mehr als 30 %. Zu Beginn der aktuellen Woche entwickelte sich dieser Trend zunächst weiter, da es an den Aktienmärkten einen Flash-Crash gab, doch auf Wochenkerzenbasis notiert die Aurora Cannabis Aktie am Dienstagnachmittag im Plus. Möglicherweise ... (David Iusow)

