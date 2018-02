Frankfurt/Paris (ots) - B & Capital, eine unabhängige, französische Investmentgesellschaft, hat das erste Closing ihres Fonds "RB Capital France 1" abgeschlossen, der ein Volumen von 200 Mio. EUR anstrebt.



- Zum Austausch der Vermarktungsunterlagen für das Fundraising wurde die sichere Datenraumplattform Drooms verwendet.



Drooms, europäischer Marktführer bei sicheren Cloud-Lösungen für den Austausch vertraulicher Dokumente, unterstützt die Gesellschaft B & Capital seit Aufnahme des Vertriebs ihres Fonds RB Capital France 1 mit dem virtuellen Datenraum Drooms NXG (www.drooms.com). Der Fonds hat das Ziel, rund zehn kleine und mittelständische französische Unternehmen bei ihrer Strategie hin zu beschleunigtem Wachstum und schneller Transformation zu unterstützen. Diese Unternehmen im Wert zwischen 20 und 100 Mio. EUR sind in besonders zukunftsträchtigen Sektoren tätig: Gesundheit, Vertrieb, Technologie, spezialisierte Industrie oder Umwelt. Außerdem kommen die unterstützten Unternehmen in den Genuss der Branchenexpertise der Unternehmensberatung Roland Berger Strategy Consultants, einem Partner von B & Capital.



B & Capital, ein 2016 gegründeter Spezialist für Small- und Mid-Cap-Investments, hat sich im Januar 2017 für die ersten Fundraising-Phasen an Drooms gewendet: Das Erfassen wichtiger Dokumente für das Fundraising und deren Bereitstellung für verschiedene potenzielle Investoren in Frankreich und im Ausland. "Den Investoren Zugang zu Dokumenten für die Präsentation eines Fonds zu geben, stellt eine ungemein wichtige Etappe dar," erläutert Mikaël Schaller, Investment Director bei B & Capital. Die Bereitstellung von Dokumenten muss nicht nur sicher sein, sondern auch flüssig und schnell vonstattengehen. "Diese Aspekte waren unabdingbare Kriterien bei der Auswahl unseres Providers. Wir konnten unmittelbar mit unserer Arbeit im virtuellen Datenraum Drooms NXG beginnen und unsere Investoren fanden das Tool ausgesprochen ergonomisch und zeitgemäß," setzt er fort.



"Bei der Entwicklung des virtuellen Datenraums Drooms NXG wollten wir die Marktstandards ein wenig aufmischen - deshalb hat sich unser R&D-Team von der Gaming-Branche inspirieren lassen, um das Anwendererlebnis zu revolutionieren. Ein Datenraum, in dem Anwender arbeiten, muss attraktiv konzipiert und intuitiv in der Anwendung sein," sagt Jan Hoffmeister, Mitgründer und Chairman von Drooms. Nachdem in nur 12 Monaten Kapitalzusagen in Höhe von 90 Mio. EUR zusammengetragen wurden, setzt das Team, das für die Verwaltung von RB Capital France 1 zuständig ist, die Fondsentwicklung nun fort und will im Laufe dieses Jahres 200 Mio. EUR erreichen. Mithilfe der bestehenden Partnerschaft zwischen B & Capital und Drooms wird sich der Austausch strategischer Informationen im ursprünglich eingerichteten, ständigen Datenraum Drooms NXG fortsetzen.



Über B & Capital



B & Capital wurde 2016 von einem Team gegründet, das über positive Erfahrungen im Investment- und Vermögensverwaltungssektor verfügt. Das Bündnis aus Investment- und Strategie-Experten ermöglicht der Firma, ein strukturell neues Angebot im Bereich französischer Small- und Mid-Cap-Investitionen auf den Markt zu bringen. Dieses Angebot vereint Kapitalanlage, unterstützende Begleitmaßnahmen und Know-how der Tätigkeitssektoren mit dem internationalen Netzwerk der führenden europäischen Unternehmensberatungsgesellschaft Roland Berger. Nach dieser ersten, erfolgreichen Fundraising-Phase wird B & Capital sein Investmentteam verstärken, um alle im Wirkungskreis der Firma liegenden Investmentchancen wahrnehmen zu können. Näheres unter: www.b-and-capital.com/



Über Roland Berger



Das seit 1990 in Frankreich niedergelassene Unternehmen Roland Berger hat 2400 Mitarbeiter in 50 Büros und 34 Ländern und gilt als führende Unternehmensberatungsgesellschaft europäischer Herkunft. Die 300 Mitarbeiter des Pariser Büros beraten große französische und internationale Konzerne bei unternehmerischen Kernproblemen. B & Capital stellt eine neue Etappe für Roland Berger dar und bildet einen wesentlichen Bestandteil der Erweiterung der Aufgabenbereiche des Unternehmens, das sich auf drei "KTC"-Grundpfeiler stützt: K für "Knowledge", das Herzstück von Roland Berger, das strategische Unternehmensberatung, Dienstleistungen für Regierungen, Restructuring, komplexe Infrastrukturprojekte und vieles mehr umfasst; T für "Technology" im Sinne eines kollaborativen Ökosystems und einer kollaborativen Wirtschaft nach dem Vorbild der Terra-Numerata-Plattform (Partnerschaft mit NUMA oder Service for Equity mit der Gruppe Les Echos - Le Parisien); und schließlich C für "Capital", eine Erweiterung der Mission, Investmentfirmen zu unterstützen. Näheres unter: www.rolandberger.com/fr/



Über Drooms



Drooms (www.drooms.com) ist der führende Anbieter von Secure Cloud-Lösungen in Europa. Der Software-Spezialist ermöglicht Unternehmen den kontrollierten Zugriff auf sensible Unternehmensdaten über Unternehmensgrenzen hinweg. Drooms ist spezialisiert auf maßgeschneiderte Lösungen für die gesamte Wertschöpfungskette und LifeCycle-Management von Assets. Vertrauliche Geschäftsprozesse, wie gewerbliche Immobilienverkäufe, Mergers & Acquisitions, NPL-Transaktionen oder Board Communication werden mit Drooms sicher, transparent und effizient abgewickelt. Zum Kundenstamm gehören weltweit führende Immobilienunternehmen, Berater, Kanzleien und Konzerne wie die METRO GROUP, Evonik, Morgan Stanley, JLL, JP Morgan, CBRE, Rewe oder die UBS.



