BERLIN (dpa-AFX) - Der bisherige Innenminister Thomas de Maizière gehört der nächsten Bundesregierung nicht mehr an. Das sagte der CDU-Politiker am Mittwoch nach Abschluss der Koalitionsgespräche von Union und SPD in Berlin./hrz/mfi/DP/tos

AXC0183 2018-02-07/13:52