In einer Nachtsitzung haben Union und SPD den Koalitionsvertrag festgezurrt. Warum das Papier in vielen Punkten enttäuscht - und welche Vorhaben zumindest ein bisschen was für die Zukunft versprechen.

Zweieinhalb Wochen haben Union und SPD verhandelt. In der vergangenen Nacht haben sie in einer Marathonsitzung die letzten strittigen Punkte abgeräumt und Posten verteilt. Jetzt steht der Koalitionsvertrag. Auf 177 Seiten handeln die neuen Großkoalitionäre 13 Großthemen ab. Wirtschaftsvertreter schlagen bereits Alarm, die Opposition regt sich über die Postenverteilung auf.

Aber auf was haben sich Union und SPD geeinigt? Was planen sie für die nächsten Jahre? Und was bedeuten die Kompromisse für Unternehmen und Bürger?WiWo-Redakteure geben eine erste Einschätzung zu den wichtigsten Themen.

Rente

Vor einigen Wochen bereits warnte der Wirtschaftsweise Lars Feld vor einer "unheiligen Allianz" von Union und SPD - er hat Recht behalten. Die vereinbarten Reformen in der Alterssicherung werden teuer, sind nicht nachhaltig finanziert, schaffen neue Ungerechtigkeiten und wirken meist nicht einmal zielgenau.

Das stabile Rentenniveau bis 2025 ist ein Signal an die Generation über 55+, dass ihre Rente sicher ist. Allerdings nur auf Kosten der Beitragszahler, die mit steigenden Sozialabgaben rechnen müssen - und unter dem Vorbehalt, dass später neue Milliarden aus der Staatskasse zugeschossen werden. Ende vollkommen offen.

Die neue Grundrente für Hartz-IV-Empfänger, die 35 Beitragsjahre vorweisen können, dürfte tatsächlich nur wenigen Menschen zugutekommen. Gegen Altersarmut hätte es klügere Instrumente gegeben.

Dazu vereinbart Schwarz-Rot ein weiteres Draufsatteln bei der Mütterrente. Das bedeutet weitere rund 3,4 Milliarden Euro für eine Generation von Ruheständlern, die zumeist gut bis sehr gut abgesichert sind.

Und: Selbstständige werden sich künftig entscheiden müssen, ob sie privat oder gesetzlich für den Ruhestand vorsorgen. Das dürfte noch für einige Diskussionen sorgen, weil es auf die Details im Gesetz ankommen wird, ob der Gang in die gesetzliche Kasse sich lohnen wird.

Unterm Strich bedeuten die Pläne eine Fortsetzung der schwarz-roten Politik von 2013 bis 2017. Und das ist nicht als Lob zu verstehen.

Arbeit

Der bis zuletzt umstrittenste Punkt war der Umgang mit sachgrundlosen Befristungen. Wer den Koalitionsvertrag liest, stellt fest: ein plakatives Ende dieses Instruments wird es nicht geben. Vielmehr stellt der komplizierte Passus Regeln auf, um Missbrauch mit aneinander geketteten Fristverträgen zu unterbinden. Für die Wirtschaft kommt es damit deutlich weniger hart als befürchtet - für die SPD-Basis dürfte es hingegen eine Enttäuschung sein. Allem Wortgeklingel zum Trotz, dass die SPD ins Papier hineingeschrieben hat.

Angesichts des Job-Booms der vergangenen Jahre ist beim Thema Arbeit weniger vereinbart worden als etwa in der Rentenpolitik. Für 150.000 Langzeitarbeitslose soll ein sozialer Arbeitsmarkt geschaffen werden. Die Kosten dieser Maßnahme sind sehr hoch: bis zu vier Milliarden Euro sind hierfür eingeplant.

Das schon in der vergangenen Wahlperiode vereinbarte - und immer wieder diskutierte - Rückkehrrecht aus Teilzeit in Vollzeit soll nun auf Drängen der SPD kommen. Es ist im Papier sehr exakt geregelt, wird allerdings erst für Firmen mit mehr als 45 Mitarbeitern greifen. Das dürfte dem Vorhaben die Schärfe nehmen.

Ein weiteres interessantes Detail: Die bestehende Regulierung der Zeitarbeit soll 2020 "evaluiert" werden. Das dürfte bedeuten, dass es in dieser Wahlperiode allein aus Zeitgründen keine weitere Reform oder gar neue Einschränkungen geben wird.

Steuerentlastung? Ein Euphemismus

Steuern

Einer der wenigen Paradigmenwechsel von der alten zur neuen GroKo wird beim Betrachten des Finanztableaus deutlich. Galt zuletzt die Devise, zusätzlich Spielräume zu jeweils einen Drittel für Investitionen, für Schuldentilgung und für Steuerentlastungen zu verwenden, ergibt sich nun eine völlig neue Gewichtung: Schuldenabbau Null, Steuerentlastung ein gutes Viertel, Investitionen ein gutes Drittel und Soziales ein weiteres Drittel - und zwar ausgehend von einem finanziellen Spielraum von 46 Milliarden Euro.

Die Steuerentlastung ist bei genauerer Betrachtung ein Euphemismus, da das Steueraufkommen in der neuen Legislaturperiode um 170 Milliarden Euro gegenüber der vorherigen Wahlperiode steigen dürfte. Allerdings sind die Mehreinnahmen schon zum großen Teil von der letzten Merkel-Regierung verplant worden.

Somit bleibt zur Entlastung der Steuerzahler kaum etwas übrig ...

