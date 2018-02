In der Übergangsphase in den Jahren 2019 und 2020 möchte die EU Möglichkeiten haben, um auf mögliche Verstöße der Briten gegen Vereinbarungen zu reagieren.

In der geplanten Übergangsphase nach dem Brexit will die Europäische Union notfalls die Vorteile des EU-Binnenmarktes für Großbritannien beschränken, falls das Land gegen EU-Recht verstößt. Dies geht aus dem am Mittwoch veröffentlichten Entwurf der EU-Verhandlungsposition hervor. Damit bekräftigt die EU-Seite ihre harte Linie in den Verhandlungen mit Großbritannien.

Erwogen wird ...

Den vollständigen Artikel lesen ...