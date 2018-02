Aktienbrauerei Kaufbeuren AG:

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär,

trotz des Wechsels des Mehrheitsaktionärs im vergangenen Jahr und dem darauf folgenden Wechsel im Aufsichtsrat verfolgt die Aktienbrauerei Kaufbeuren AG ihre strategischen Ziele. Die enge Zusammenarbeit zwischen Vorstand und neuem Aufsichtsrat wird fortgesetzt. Das Immobilienportfolio soll mit ertragsstarken Objekten erweitert und damit die Gewinne der Vorjahre aus der §6b-Rücklage reinvestiert werden. Bestehende Objekte werden saniert, damit sie für Neuverpachtungen wieder attraktiv sind. Andere werden projektiert, um bei einer Veräußerung bestmögliche Erträge zu erzielen.

Das Gelände der Rosen- und Schiffbrauerei konnte nach einer langen Konzeptions- und Projektierungsphase erfolgreich veräußert werden. Inzwischen ist die Lastenfreistellung der Grundstücke erfolgt und der Kaufpreis fließt wie vertraglich vereinbart.

Mit Wirkung zum 31.12.2017 hat der Vorstand seine Tätigkeit als Geschäftsführer der ABK GmbH niedergelegt. Die Beteiligung wird jedoch weiter durch die quartalsmäßige Berichterstattung über den Geschäftsverlauf und die Liquidität an die Gesellschafter überwacht. Eine externe Unternehmensbewertung, welche auf deutlich steigenden gruppeninternen Exporten basiert, hat deren Werthaltigkeit Ende des Jahres bestätigt. Zur Stützung der Beteiligung wurde ROK stars plc. ein Zuschuss zu den Marketingkosten der vergangenen zwei Jahre gewährt.

/

Werner Sill - Vorstand -

Umsatz und Ertrag

Die Umsatzerlöse aus der Verpachtung und den Nebenkosten haben sich nach der Veräußerung von Immobilien auf TEUR 94 (Vorjahr: TEUR 97) weiter verringert. Umsatzerlöse aus der Weiterberechnung von Vorstandsdienstleistungen, Nutzungsentschä-digungen und den Erlösen der Photovoltaikanlage in Höhe von TEUR 72 (VJ: TEUR 74) waren bisher in den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen. Diese betragen im Berichtszeitraum nur TEUR 13, da im Gegensatz zu Vorjahr (VJ: TEUR 197) keine Immobilien veräußert wurden.

Vermögenslage

Das Sachanlagevermögen hat sich durch planmäßige Abschreibungen um TEUR 23 reduziert. Aus der Veräußerung des Geländes der Rosen- und Schiffbrauerei, welche einen Buchgewinn von rund TEUR 10.000 erbringen wird, wird der Gesellschaft die erste Kaufpreisrate erst im Januar 2018 zufließen.

Investitionen wurden nicht getätigt.

Ertrags- und Finanzlage

Die Gesellschaft weist zum 31.12.2017 einen Verlust von TEUR 1.390 aus (Vorjahr: Gewinn TEUR 59). Ursache hierfür ist der Aufsichtsratsbeschluss, wonach sich die AG anteilig ihrer 45%igen Beteiligung an der ABK GmbH an den Marketingkosten von ROK Stars plc. in Höhe von TEUR 900 beteiligt hat.

Die vertragsgemäße Entschädigung der ABK GmbH für den Verlust ihrer Nutzungs-möglichkeit an zwei Gebäuden belastet das Ergebnis mit TEUR 378. Darüber hinaus reichen die Erträge aus dem operativen Geschäft nicht aus, die laufenden Kosten zu decken.

Trotz dieser Finanzmittelabflüsse ist die Liquidität gut und die Gesellschaft kann ihren Zahlungsverpflichtungen jederzeit nachkommen.

Ausblick auf den weiteren Geschäftsgang

Die zukünftige Strategie der Gesellschaft, welche auch weiterhin in Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat erarbeitet wird, sieht schwerpunktmäßig den Ausbau des Immobilienportfolios vor. Dies wird in den nächsten Jahren zu einem stetigen Zukauf von ertragsstarken Immobilien führen und zur Reinvestition der in die §6b Rücklagen eingestellten Mittel.

Die Aktienbrauerei Kaufbeuren AG erwartet unter Berücksichtigung der Veräußerung des Geländes der Rosen- und Schiffbrauerei sowie weiterer Objekte ein deutlich positives Ergebnis.

Kaufbeuren, im Februar 2018

Kontakt: Aktienbrauerei Kaufbeuren AG Werner Sill Hohe Buchleuthe 3 87600 Kaufbeuren Tel.: 08341/4304-0 Fax: 08341/4304-50 www.aktien-brauerei.de

