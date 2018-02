BERLIN (dpa-AFX) - Der bisherige Innenminister Thomas de Maizière gehört der nächsten Bundesregierung nicht mehr an. Das sagte der CDU-Politiker am Mittwoch nach Abschluss der Koalitionsgespräche von Union und SPD in Berlin. Er wolle ausscheiden, wenn es eine neue Regierung gebe.

"Ich bin sehr dankbar, dass ich diesem Land in einer schwierigen Zeit dienen durfte", sagte de Maizière. Er habe vorher gesagt, dass andere Ämter für ihn nicht infrage kämen. Innenminister in einer neuen schwarz-roten Regierung soll der bisherige bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) werden. Das Ressort wird um die Bereiche Bau und Heimat aufgewertet.

Der heute 64-jährige de Maizière gehörte mehreren Kabinetten an. Nach Ämtern in der sächsischen Landesregierung war er Verteidigungsminister und Innenminister sowie Chef des Kanzleramts./hrz/hoe/ir/jac/DP/tos

