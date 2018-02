Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EU-Kommission sieht soliden und dauerhaften Aufschwung

Die EU-Kommission hat ihre Wachstumsprognosen für das laufende und das nächste Jahr erhöht. "Die Wachstumsraten für den Euroraum haben die Erwartungen im vergangenen Jahr übertroffen, denn aus der wirtschaftlichen Erholung ist mehr und mehr ein Aufschwung geworden", erklärte die Behörde in ihrer aktuellen Winterprognose. Allerdings bleibe der Inflationsausblick nach wie vor gedämpft. Für die drei größten Volkswirtschaften in der Eurozone - Deutschland, Frankreich und Italien - erhöhte die Kommission ihre Wachstumsprognosen durchgehend.

Deutscher Produktionszuwachs im vierten Quartal schwächer

Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands ist im vierten Quartal 2017 deutlich langsamer als in den Vorquartalen gewachsen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg sie gegenüber dem Vorquartal um 0,7 Prozent, nachdem sie im ersten bis dritten Quartal um 1,3, 1,9 und 1,1 Prozent zugelegt hatte. Das steht in Einklang mit der Erwartung, dass sich das Wirtschaftswachstum insgesamt Ende 2017 abgeschwächt hat.

DIHK erhöht deutsche BIP-Prognose 2018 auf 2,7 von 2,2 Prozent

Die deutsche Wirtschaft wird nach Erwartung des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) in diesem Jahr deutlich kräftiger wachsen als noch vor wenigen Monaten erwartet. In ihrer jüngsten Konjunkturprognose sagt die Kammerorganisation für 2018 einen Zuwachs des Bruttoinlandsproduktes (BIP) um 2,7 Prozent nach einem Plus von 2,2 Prozent im vergangenen Jahr voraus. Der DIHK hob damit seine Prognose um 0,5 Prozentpunkte an, sagte Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben.

Spanien schlägt Wirtschaftsminister de Guindos als EZB-Vizepräsidenten vor

Spanien hat seinen Wirtschaftsminister Luis de Guindos als Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB) vorgeschlagen. Die spanische Regierung habe entschieden, de Guindos zu nominieren, erklärte Madrid. An diesem Tag läuft die Bewerbungsfrist ab, noch bis zum Nachmittag können der EZB Vorschläge gemacht werden. Bislang ist der einzige Gegenkandidat der Gouverneur der irischen Zentralbank, Philip Lane.

Nouy: Jetzt ist die Zeit für Abbau notleidender Kredite

Die Chefin der Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (SSM), Daniele Nouy, hat die Banken des Euroraums aufgefordert, ihre Bemühungen zum Abbau notleidender Kredite zu verstärken. "Banken sollten gute Zeiten nutzen, um die notleidenden Kredite zu reduzieren - und jetzt sind gute Zeiten", sagte Nouy. Dieses Krisenproblem in den nächsten Abschwung mitzunehmen, wäre nicht gut.

Nouy: Vor Einlagensicherung neue Bilanzprüfung möglich

Die Einführung einer gemeinsamen Bankeinlagensicherung im Euroraum könnte nach Aussage von Daniele Nouy, Chefin der bei der Europäischen Zentralbank (EZB) angesiedelten Bankenaufsichtsbehörde SSM, von einer neuen Bilanzprüfung begleitet werden. Nouy sagte bei der Jahrespressekonferenz der Bankenaufsicht: "Die europäische Einlagensicherung Edis könnte von einer neuen Prüfung der Banken-Assets begleitet werden, das würde den Banken zusätzliche Anreize geben, ihre Risiken zu reduzieren", sagte Nouy.

Lautenschläger: Acht Brexit-Banken haben neue Banklizenz beantragt

Acht Banken, die ihre Geschäfte in der EU derzeit von London aus führen, haben nach Aussage von EZB-Direktorin Sabine Lautenschläger eine neue Banklizenz beantragt. Lautenschläger sagte bei der Jahrespressekonferenz der Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt, vier weitere "Brexit-Banken" planten, ihre Aktivitäten im Euroraum deutlich auszuweiten.

EZB teilt bei Dollar-Tender 62 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 62 Millionen US-Dollar an zwei Banken zugeteilt. In der Vorwoche hatte eine Bank eine Summe von 39 Millionen nachgefragt und erhalten.

Union und SPD einig: Koalitionsvertrag steht

Union und SPD haben sich nach einmonatiger Verhandlungsdauer auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Das erklärten unter anderem die SPD-Verhandler Andrea Nahles und Olaf Scholz. CSU-Generalsekretär Alexander Dobrindt bestätigte die Einigung. Aus Teilnehmerkreisen verlautete weiterhin, dass die SPD das Finanzministerium bekommen soll. Das knapp 200 Seiten starke Papier soll am Mittwochnachmittag offiziell den Fraktionen von CDU/CSU und SPD vorgestellt werden.

SPD soll in neuer Regierung wichtige Ministerien bekommen

Die SPD hat in den Koalitionsverhandlungen mit der Union bei der Ressortverteilung offenbar groß abgeräumt. Wie aus Verhandlungskreisen verlautete, sollen die Sozialdemokraten neben dem Finanzministerium auch das wichtige Außenamt und das Arbeitsministerium bekommen. Diese Ressorts hatte sie bereits in der großen Koalition von 2005 bis 2009 inne.

Olaf Scholz soll neuer Finanzminister werden - Kreise

Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) soll neuer Bundesfinanzminister werden. Das sagte eine mit den Gesprächen eng befasste Person aus dem unmittelbaren Umfeld der Verhandlungen. Union und SPD hatten sich in ihren Koalitionsgesprächen grundsätzlich auf die Verteilung der Ressorts verständigt. Demnach gehe das Finanzministerium an die SPD, sagte die Person aus dem SPD-Umfeld.

Schulz gibt SPD-Vorsitz zugunsten von Nahles auf - Zeitung

SPD-Chef Martin Schulz gibt einem Medienbericht zufolge den Parteivorsitz auf. SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles soll den Parteivorsitz zusätzlich übernehmen, wie die Süddeutsche Zeitung unter Berufung auf Parteikreise meldete. Eine Bestätigung war in der SPD-Zentrale zunächst nicht zu bekommen.

Türkischer Ministerpräsident nächste Woche in Deutschland

Der türkische Regierungschef Binali Yildirim wird kommende Woche Deutschland besuchen. Das Büro des Ministerpräsidenten in Ankara teilte mit, Yildirim werde am 16. und 17. Februar nach München reisen. Zu diesem Zeitpunkt findet dort die Münchner Sicherheitskonferenz statt. Bisher war nur der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu zu der Konferenz in der bayerischen Landeshauptstadt erwartet worden.

Macron besucht Trump im April

Der französische Präsident Emmanuel Macron reist im April zu einem Staatsbesuch in die USA. Das teilte Außenminister Jean-Yves Le Drian am Mittwoch im Fernsehsender BFM TV mit. Die Reise ist um den 24. April herum geplant, wie es von Pariser Diplomaten hieß. Macron folgt damit einer Einladung von US-Präsident Donald Trump.

US-Vizepräsident kündigt "härteste Sanktionen" gegen Nordkorea an

US-Vizepräsident Mike Pence hat im Konflikt um das nordkoreanische Atomprogramm die bislang "härtesten und aggressivsten Sanktionen" seines Landes gegen Pjöngjang angekündigt. Die USA würden die Wirtschaftssanktionen "bald bekanntgeben", sagte Pence nach einem Gespräch mit dem japanischen Regierungschef Shinzo Abe in Tokio.

Isländische Notenbank belässt Leitzins bei 4,25%

Indiens Notenbank belässt Leitzins bei 6,00%

Schweiz/SNB: Währungsreserven Jan 731,4 Mrd CHF

China/Währungsreserven Jan 3,161 Bill USD (Dez: 3,140 Bill USD)

Taiwan Exporte Jan +15,3% gg Vorjahr (PROG +19,0%)

Taiwan Importe Jan +23,3% gg Vorjahr (PROG +15,0%)

Taiwan Handelsbilanz Jan Überschuss 2,42 Mrd USD (PROG Überschuss 4,9 Mrd USD)

US/MBA Market Index Woche per 2. Feb +0,7% auf 416,3 (Vorwoche: 413,4)

US/MBA Purchase Index Woche per 2. Feb unverändert auf 255,4 (Vorwoche: 255,5)

US/MBA Refinance Index Woche per 2. Feb +0,9% auf 1.299,3 (Vorwoche: 1.288,0)

