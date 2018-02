BERLIN (dpa-AFX) - Die AfD hat den Christdemokraten angesichts der Koalitionsvereinbarungen mit der SPD ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. Aus Angst vor dem Mitgliederentscheid der SPD habe sich die CDU ideologisch entleert, sagte AfD-Parteichef Alexander Gauland am Mittwoch in Berlin. "Die CDU ist sozusagen nur noch eine leere Hülle." Gauland warf Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vor, wichtige Ressorts wie das Arbeits-, das Finanz- und das Außenministerium leichtfertig an die SPD abgegeben zu haben. "Damit Merkel ohne Inhalt an der Spitze bleibt und die Sozialdemokraten dem zustimmen, hat man im Grunde genommen die CDU als Partei aufgegeben."/ax/DP/tos

