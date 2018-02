München (ots) - Neuanfang für das Traditionsunternehmen edco: Mit innovativen Produkten, starkem Management und einer zukunftsweisenden Strategie stellt sich der Premium-Produzent von Fahrradteilen erfolgreich auf.



Voller Tatendrang startet der Fahrradkomponenten-Hersteller edco unter neuem Management ins neue Jahr. Inzwischen verantwortet die 3e oem Sports AG aus Seeshaupt bei München die historische Marke edco. Florian Felsch, CEO der 3e oem Sports AG, freut sich, das weltbekannte Unternehmen sowohl produktionstechnisch, als auch entwicklungstechnisch fortführen zu dürfen. Mit innovativen Ideen will der Geschäftsführer die Marke in die Zukunft lenken. Schon jetzt befinden sich neue Produkte in der Testphase. So soll noch in diesem Jahr der Launch von Rädern mit Voll-Carbon-Speichen erfolgen, die vom Markt, wie Florian Felsch betont, bereits mit großer Spannung erwartet werden.



"edco", so der Geschäftsführer weiter, "ist einer der ältesten und bekanntesten Premiumanbieter für Fahrradkomponenten im High-Performance-Segment." Bereits seit 1902 stellt der ehemalige Maschinenproduzent edco Fahrradteile her. Während in den vergangenen Jahrzehnten unterschiedliche Bauteile von Ventilen bis zu Bremsen produziert wurden, hat sich das Unternehmen in den vergangenen Jahren auf hochwertige Reifen, besonders aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff, spezialisiert. 2017 schließlich wurde die Traditionsmarke verkauft und startet nun 2018 neu durch.



Vom Markt wurde die Fortführung der Geschäftstätigkeit denn auch mit großer Freude honoriert. Für Florian Felsch ein Ansporn mehr, auch weiterhin mit edco-Produkten maßgeblich an sportlichen Erfolgen beteiligt zu sein.



Über edco:



edco ist ein Produzent von Premium-Fahrradteilen. 1867 wurde das Unternehmen als Maschinenhersteller in der Schweiz gegründet. Bereits 1902 begann es dann auch innovative Fahrradkomponenten zu entwickeln. Auf diesen Bereich spezialisierte sich edco in den folgenden Jahrzehnten. Neben High-End-Produkten aus Aluminium konzentriert sich das Unternehmen seit mehreren Jahren auf das High-Performance-Segment. Zahlreiche edco-Komponenten aus Carbon feierten bereits große Erfolge auf dem Fahrradmarkt.



