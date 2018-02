Hamburg / Miami (ots) -



Ein Jahr nach ihrem Ausscheiden bei GNTM startet Greta Faeser nun richtig durch und tritt in die Fußstapfen von Heidi Klum. Im wunderschönen Miami shootet die 21-jährige in sexy Beachwear am Strand, läuft Modenshows und trifft namenhafte Kunden wie die Sport's Illustrated, die bereits großes Interesse an der gebürtigen Frankfurterin bekundet haben. Ihr Manager Marco Sinervo, Geschäftsführer der renommierten Modelagentur MGM Models, der Greta von Anfang an erfolgreich betreut, freut sich sehr über Gretas Erfolg und ist sich sicher, dass sie ganz bald auch international ein sehr erfolgreiches Model wird: "Schon jetzt können wir uns vor Aufträgen und Anfragen für Greta kaum retten" verrät der 40-jährige.



