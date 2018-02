Das Comeback der Kryptowährungen läuft weiter. Kurzfristig scheint der Bitcoin einen Boden bei rund 6000 US-Dollar gefunden zu haben. Wie von uns am Dienstag erwartet - hier - führte die Erholung den Bitcoin an die 200-Tage Linie. In der Nacht auf Mittwoch gab es einen leichten Rücksetzer, der jedoch schon bei 7200 USD gekauft wurde. ...

